Podemos sopesa denunciar a los críticos por usurpar su nombre

El paso dado por críticos de Podemos Galicia de registrar un partido para salvaguardarlo de las alianzas con las mareas desencadenó ayer una contundente respuesta por parte de la dirección, que calificó estos hechos como un fraude urdido por personas que no están legitimadas para actuar en nombre del partido. La secretaria xeral de la formación en Galicia, Carmen Santos, explicó ayer a este diario que los servicios jurídicos están estudiando los pasos a dar, entre los que no se descarta emprender acciones legales por usurpar el nombre del partido: «Estamos a falar dunha serie de persoas que se erixen en portavoces e actores cando ninguén os escolleu e non teñen ningunha lexitimidade», explicó Santos, quien sostiene que esto va más allá de las críticas políticas a su persona para entrar en el terreno «da usurpación».

La dirección gallega entiende que los impulsores de la iniciativa de registrar un nuevo partido no serán expulsados porque no ostentan ningún cargo político interno y son meramente inscritos de la organización, como muchos otros cientos de simpatizantes que hay en la comunidad. Los críticos han registrado el partido como Podemos 15-M, según dicen, para preservarlo de las corrientes nacionalistas.

Repuesta oficial

A media mañana de ayer, la formación morada en Galicia hacía público un escueto comunicado. «Ante a creación dun novo partido que fai uso do nome e dos símbolos da nosa organización, queremos amosar a nosa desaprobación e denunciar o fraude que isto supón; dende Podemos Galicia descoñecemos as intencións ou intereses que as persoas involucradas poidan ter, máis aló de danar a imaxe de Podemos», detalla la nota.

Y añade: «Non é a primeira vez que en Podemos sufrimos a utilización do noso nome ou nomes similares por parte de persoas que tratan de facerse un oco no panorama político xogando á confusión e ao mimetismo das siglas, pero sen ter sido elixidos democraticamente nunhas primarias. A representatividade do noso partido decídena os seus inscritos e inscritas, e calquera persoa que sen ser escollida democraticamente queira usar no seu beneficio o nome de Podemos será denunciada ante os organismos pertinentes». No es la primera vez que una parte del sector crítico con Carmen Santos acapara la actualidad de Podemos.

Este nuevo partido, según sus propios promotores, lo registraron el pasado 2 de diciembre del 2016 secretarios municipales de Podemos Galicia, exsecretarios que dimitieron por sus diferencias con la línea oficial e inscritos a título individual. A todos ellos les une su frontal oposición a las alianzas con las mareas y cualquier sector nacionalista, y fue este sector el que, en los prolegómenos de las pasadas autonómicas, hizo fuerza para que la formación concurriera en solitario a las elecciones, tal y como querían las bases, según denuncian ellos mismos.