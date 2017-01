La coordinadora de Tráfico en Galicia pide que se castigue más el uso del móvil

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Justo antes de que se abriese el operativo especial de Navidad, el nuevo director general de Tráfico, Gregorio Serrano, mostraba su disposición a realizar modificaciones en el carné por puntos ante el aumento de la cifra de víctimas de accidentes de tráfico. Adelantaba entonces que este 2017 será un año clave para diseñar un buen plan de seguridad vial y plantear esos cambios. Ayer, la coordinadora de Tráfico en Galicia, Victoria Gómez, profundizaba, en declaraciones a V Televisión, en ese análisis y defendía «un lavado de cara» del carné por puntos.

A juicio de la jefa de la DGT en la comunidad, los últimos datos de siniestralidad desvelan una tendencia «desfavorable», de ahí la necesidad de adoptar medidas. El permiso por puntos, dice, «ha tenido unos efectos indiscutibles», hasta el punto de que, si no se hubiese aplicado, «las cifras no serían las mismas». Sin embargo, «el tiempo pasa, la sociedad cambia, la tecnología avanza» y, por tanto, después de diez años de vigencia, «no se puede decir que ya no sirve, pero hay que darle un lavado de cara».

Para ello es necesario, dice Gómez, estudiar lo que funciona y decidir qué cosas hay que mantener y cuáles no. «Igual habría que graduar la detracción de puntos de otra manera, o casos especialmente graves que habría que penalizar más. O al revés, suavizar otras cosas». Una de las infracciones cuya penalización habría que endurecer sería, según la coordinadora de Tráfico, la que atañe al uso del móvil mientras se conduce: «El uso de la telefonía móvil está provocando un buen número de accidentes, las distracciones están superando ya a la velocidad, así que a lo mejor habría que penalizarlo más». Sería uno de los puntos que deberían tratarse en ese «lavado de cara» que, a juicio de Gómez, «tendría que ir por ahí, por un nuevo baremo».

Mayor presencia de agentes en la campaña navideña para disuadir a posibles infractores

Tal como adelantaba antes de la campaña navideña, Tráfico ha aumentado la presencia de agentes en las carreteras gallegas con el fin de disuadir a los conductores de cometer infracciones. En este contexto, se han puesto en marcha algunos controles intensivos como el desarrollado en Ferrol, donde se instruyeron un total de 46 denuncias por infracciones de tráfico durante las fiestas navideñas. De ese montante, 37 fueron por alcoholemias positivas, seis de ellas en tasas de delito. Otras cuatro fueron por la presencia de drogas en los conductores. Y otras cuatro corresponden a conductores con el carné sin vigencia. Hubo un último caso de un conductor que se negó a someterse al control de alcoholemia.

La campaña navideña de Tráfico en la Costa da Morte, en la que en Carballo colaboró la Policía Local, se saldó con 31 sancionados, 22 por exceso de alcohol y 9 por drogas. En Tráfico destacan, sobre todo, la reincidencia de algunos de los infractores y los investigados por conducción temeraria, como el carballés de 25 años que se dio a la fuga en un control y estampó su Audi A4 contra un talud de tierra. El joven acumula, a expensas de lo que dictamine un juzgado de Carballo, ocho delitos de tráfico desde el 2013.

En Ribeira se realizó un operativo especial de control durante la tarde del pasado sábado. Con una duración de tres horas, el dispositivo se cerró con 58 denuncias efectuadas por los agentes, entre ellas 36 por exceso de velocidad, diez por alcoholemias positivas y cinco por dar positivo en el test de droga. Este fue el caso, por ejemplo, de una mujer de 31 años que conducía un vehículo en el que viajaban dos niños de 2 y 4 años y que dio positivo en cocaína y heroína.

Con información de Carmela López y Toni Longueira.