«El plan Bolonia nos ha dejado sin Navidad y sin día de Reyes»

El 80% de los alumnos de la Universidade de Santiago finalizan con éxito sus estudios, pero alcanzar ese buen resultado tiene un precio: el de hincar los codos con dedicación todo el curso. Es algo que va unido a la compensación de contar con un título universitario, pero hay épocas del año en las que ese esfuerzo se hace terriblemente penoso, y la que más es la que acaba de ser superada en el calendario: la Navidad. Desde que se implantó el plan Bolonia, las largas y antes felices vacaciones de diciembre han dejado de existir; es más, la mayoría de los estudiantes de la USC aseguran que el nuevo sistema de estudios los ha dejado sin Navidad. Estudien el grado que estudien y vayan en el curso que vayan, admiten que esos días que antes disfrutaban en familia se han vuelto una pesadilla por la presión que sufren al tener que concentrar sus estudios en las jornadas que van desde la entrega de trabajos al inicio de los exámenes del primer semestre; es decir, entre el 22 de diciembre y el 7 de enero.

Agobios y remordimientos

Es un sentimiento generalizado que resume muy bien Carlos, estudiante de Historia: «Toda a miña vida o Nadal foi un tempo de descanso para reencontrarme cos familiares que viven fóra. Pero desde que estou na universidade tornouse nun momento de estrés no que o último que desexas é relacionarte socialmente. Só pensas no tempo que perdes cando non estás na biblioteca. Ata cheguei a regresar a Compostela o día 6, unha das celebracións principais na miña familia».

Zeta, que es de Vilagarcía y estudia Medicina, reconoce que antes la Navidad era «para descansar e non facer nada», algo que cambió radicalmente desde que es universitario y pasa las vacaciones delante de los apuntes, «sen agobiarse, pero continuadamente». Su amigo Adrián, estudiante de Matemáticas, coincide con ese veredicto. «Prácticamente vivo en Santiago y esos días incluso son un poco molestos, porque en teoría es tiempo de estar con la familia y los amigos, y por tener que estudiar no podemos hacerlo, pero a la vez nos rompe el ritmo de estudio». En parecidos términos se expresa Andrés, alumno de Ingeniería de Materiales: «Las vacaciones de Navidad se convirtieron en algo del pasado». «El plan Bolonia nos ha dejado sin Navidad y sin día de Reyes», concluye un compañero, en tono contundente.