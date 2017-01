«Si un niño come en veinte minutos ingiere más calorías de las necesarias»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Numerosos estudios concluyen que las calorías ingeridas son mayores cuando el tiempo disponible para comer es menor. Jesús Casabiell Pintos, profesor de Fisiología de la Universidade de Santiago y director del grado de Nutrición e Dietética que se imparte en el campus de Lugo, asegura, en relación a la reciente polémica de los alumnos de un colegio de Carril que tienen veinte minutos para el menú de mediodía: «Me preocupa que tengan que comer en un marco temporal desde mi punto de vista un poco justo».

-¿Comer exige un mínimo de tiempo?

-Veinte minutos es un marco temporal complicado. Cuando comemos se pone en marcha una respuesta hormonal relativamente compleja que indica que estamos saciados, y se estima que tardamos en alcanzar esta señal completa en torno a veinte minutos. Si hacemos comidas demasiado cortas, no la experimentaremos mientras comemos, y la tendencia es a comer más de lo que recomendable. El riesgo que podríamos tener aquí es que inadvertidamente pasen a ingerir más calorías de las que son necesarias.

-¿Esta señal es un reloj que nos avisa de que estamos saciados?

-Sí, desde que el alimento llega a las papilas gustativas empiezan a generarse señales que finalmente nos dicen que estamos saciados y que deberíamos disminuir la ingesta. Si no damos tiempo a que aparezcan, lo que hacemos es atracarnos directamente. Este freno tarda como veinte minutos en ponerse en marcha.

-Y en el caso de los niños, ¿la franja de tiempo es similar?

-Estudios hay en todas las franjas de edad, aunque la mayoría son en adultos, pero la tendencia es la misma en todos: si el tiempo de ingesta se acorta, tendemos a ingerir más calorías de las necesarias. Y justo ahora la población infantil lo que necesita son buenos hábitos dietéticos, de estilo de vida y actividad física, para intentar mitigar esta epidemia de obesidad infantil que se nos está viniendo encima.

-¿Se han incorporado los hábitos alimenticios a la escuela?

-Depende del momento, de la buena voluntad del centro y de los profesores. Hay docentes que introducen estos temas en el currículo y hay cosas que están cambiando. Los alumnos de nuestro grado de Nutrición han puesto en marcha actividades en los centros de primaria, por ejemplo en el Día Mundial de la Nutrición, y los centros quedaron encantados.

-Pero depende de la voluntariedad de los profesores.

-La vida moderna y las presiones laborales hacen muy difícil ir hacia esas comidas relajadas de una hora u hora y pico, pero entre eso y poner un margen para que los niños coman en veinte minutos tiene que haber un punto de equilibrio. Lo que está claro es que no quiero criticar la decisión del centro, porque a veces hay condicionantes externos que te obligan y haces las cosas como puedes, no como quieres, pero si me preguntas desde el punto de vista nutricional si se debería comer en 20 minutos o en 45, yo votaría por 45 siempre.

-¿Cómo debería funcionar el comedor para llevar a cabo una educación nutricional?

-Hay muchos temas, desde la composición de los menús hasta las actitudes. Por ejemplo, conviene estar relajado cuando uno come, si hay mucho follón y los niños están levantándose no es el entorno más adecuado. Sobre todo es importante que nos de tiempo a procesar y masticar bien, ya que masticamos muy mal, rápido y poco. Después de la comida sería bueno un cierto tiempo de reposo. Todo influye, desde el tipo de alimentos hasta el ambiente y, si me apuras, hasta la compañía.