El alcalde de Camariñas, Manuel Valeriano Alonso de León, y el empresario Juan José González Soto, dueño de varios negocios y propiedades, no mantienen una buena relación y todo el mundo en esta localidad sabe que ni siquiera se hablan. Pero el viernes por la noche fueron bastante más lejos en esa disputa, que se debe fundamentalmente a discrepancias urbanísticas, y protagonizaron un incidente que puso en alerta a la Guardia Civil y a muchos vecinos, entre ellos varios concejales.

El regidor circulaba en su vehículo por el entorno del puerto camariñán y Soto decidió seguirlo también en su coche. «Fun detrás del dándolle luces para que parase, simplemente porque quería falar con el. Meteuse para arriba e pensei que estaría buscando un sitio para parar máis adiante, pero non. Chamou a Guardia Civil, dixo que o estaba acosando e non parou ata que se cruzou coa patrulla. Os gardas pedíronme a documentación e dixéronme que non o seguise, así que xa non puiden falar con el. Nin o insultei, nin o parei, nin o acosei nin nada diso. Algo tolo estou, pero non como para pegarlle ao alcalde», se defiende el empresario. Soto considera que Alonso tiene con él un trato discriminatorio porque «eu son cabezudo e el tamén» y le ha interpuesto una decena y media de denuncias «que non chegaron a ningunha parte». De hecho, asegura que por una reforma en su hotel que «era pintar e cambiar unhas plaquetas» recibió dos veces la visita de los municipales y el albañil que le hacía las obras llegó a recoger sus cosas y marcharse por la presión. Incluso dice que iba a ceder unos terrenos de manera gratuita para aparcamiento en una playa y que el alcalde no lo ha posibilitado.

Alonso no quiso darle mayor importancia al asunto ni hacer ninguna manifestación al respecto. Ni siquiera confirmó que los hechos se hubiesen producido. Sin embargo, desde su gobierno aseguran que la realidad es bien distinta a como la ve Soto. «Quere facer cousas (a nivel urbanístico) que non están permitidas e que nin sequera son competencia do Concello. Como non pode, tomouna con el (el alcalde)» explican estas fuentes municipales que asistieron a lo ocurrido el viernes.