La mujer que pasó 45 días en la cárcel por terrorismo era una víctima

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Hasta el 4 de enero, 45 días, pasó la colombiana Nibia Cano en prisión incomunicada. Pesaban sobre ella gravísimas acusaciones de terrorismo en Colombia, como supuesta miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y se le atribuían varios atentados con hasta ocho muertos. Nada era cierto. Todo partía de una declaración de un preso que la inculpó y que en realidad la había estado extorsionando hasta que ella lo denunció. Como represalia o para obtener beneficios penitenciarios, el preso Edgar Andrés Castillo declaró que ella había participado en los atentados mortales de los años 2002 y 2003 en el país sudamericano.

La orden de detención internacional que se cursó desde la Fiscalía de Colombia se hizo efectiva en Ourense el 21 de noviembre en el barrio de O Couto, en el que la entonces sospechosa residía. Tenía ya la residencia permanente en España, después de trece años viviendo en el país. El bufete ourensano Tres Abogados le había tramitado desde el principio los permisos de residencia. Y fue el despacho encargado de poner fin al proceso casi kafkiano que vivió Cano desde su detención. El abogado Manuel Rodríguez explica que la mujer, después de dormir en Madrid la noche del 4 de enero, tras ser puesta en libertad a media mañana pudo recoger en un juzgado madrileño el auto que comunicaba su libertad inminente.

Inminente pero también «degradante», según explicó a La Voz su amiga A. V. F., que vivió todo el proceso de Nibia Cano desde su detención hasta recogerla en la cárcel madrileña de Estremera, donde pasó la mayor parte del tiempo de reclusión, después de haber estado en Pereiro de Aguiar, León o Ávila. Su prisión fue sin fianza e incomunicada. Nadie podía hablar con ella salvo alguna trabajadora social o un notario que la visitó un par de veces para que firmara un poder para la abogada que le contrataron en Colombia.

Por la misma acusación había sido detenido su hermano en Colombia. Pero allí pronto se pudo demostrar, en un par de días, que todos los supuestos delitos que se les atribuían eran falsos y salió del calabozo. Conseguir la libertad de Nibia Cano costó mucho más. Si la orden de detención internacional se tramitó basándose en el testimonio falso de un preso con condenas firmes por extorsión y terrorismo, los trámites para demostrar que, en realidad, la acusada era la víctima se demoraron mes y medio.

Un tiempo que la reclusa tuvo que pasar «incomunicada, como una terrorista más, sin llamadas, ni dinero ni ningún contacto con gente de fuera», explica el abogado, quien recalca que desde el principio sabían que era inocente.

En todos los años de residencia en España Nibia Cano no había tenido ningún problema. En Ourense trabajaba como limpiadora y organizando las citas de un club de alterne de la capital de As Burgas, según explicó la responsable del local. Viajaba todos los años a su país a visitar a sus familiares, cruzando aeropuertos. E incluso en el año 2016 había volado dos veces a Colombia, una por el fallecimiento de su madre. Nunca le habían reclamado nada hasta que llegó esa orden de detención que puso patas arriba su vida. Ayer no estaba en Ourense. Busca unos días de relajación tras la pesadilla.

Una orden de excarcelación que tardó más de un mes en ejecutarse desde Colombia

Nibia Cano no estaba ayer en Ourense, pero para La Voz habló su amiga A. V. F., quien estaba con ella la tarde de su detención y quien la fue a buscar a la prisión de Estremera en cuanto comunicaron su libertad. «La detienen delante de mí, en el bar de abajo de su casa. Entra un señor, muy educado, enseña su placa y dice que queda detenida. Yo pregunté por qué y me dijo que no era asunto mío. No volví a hablar con ella hasta ayer [jueves]», explica la mujer que ha sido su apoyo para salir de esta situación, moviendo abogados y consiguiendo que se agilizasen los papeles para obtener su libertad, tanto en Colombia como en España. A. V. F. explica que nunca contestaron a las peticiones que le hacían para poder hablar con ella o mandarle dinero o ropa. Tuvo que estar con la misma con la que la detuvieron hasta que otra presa le dejó algunas prendas.

Desde Pereiro la llevaron a hacer noche en la prisión de León, donde no le dieron ni la cena, explica la amiga. Cuando llegó a la cárcel madrileña de Estremera estuvo dos días en una celda de aislamiento y solo tenía derecho a una hora de patio al día sin poder hablar con ninguna reclusa. «Para revocar todo esto hubo que echar mano de archivos. El 30 de noviembre [ocho días después de la detención] la fiscalía décima de Cúcuta emite la orden de excarcelación por no tener delitos pendientes en Colombia pero, solo después de tres suplicatorias, la Interpol de Colombia empezó a mover papeles», explica. En este trance, se tramitó contra Nibia Cano una orden de expulsión de España, que está recurrida, y que la exponía a pasar diez años sin poder regresar a este país, donde tenía la fuente de ingresos para poder sostener económicamente a sus hijos en Colombia, explica la amiga ourensana de Cano.

Una mujer «trabajadora, inteligente y muy respetuosa», dice su amiga

Nibia Cano vivió con impotencia su situación porque nadie la creía y la trataban como a una terrorista, relata su amiga ourensana, quien siempre confió en su inocencia. Según ella, ni por el físico «bajita, delgadita», ni por su personalidad «inteligente, muy respetuosa» daba el perfil de peligrosa terrorista que le atribuían. Su círculo de amigos era muy corto, cuenta, y su familia en Colombia «trabajadora y humilde». Nunca tuvieron un problema hasta que un grupo, en el que estaba el preso que luego la inculpó, comenzó a extorsionarla y ella lo denunció. Fue A. V. F. quien la fue a recoger a Madrid. Ni a la salida del penal le facilitaron las cosas. En medio de la nada, tuvo que pedir permiso para esperar allí a que la llevasen.