En Marea tendrá cuotas provinciales para intentar expandirse en zona rural

Joven, urbanita, galegofalante y con estudios medios o superiores. Ese es el perfil del votante de En Marea que facilitó que en las pasadas elecciones municipales, antes incluso del nacimiento de la formación como partido instrumental, las mareas locales conquistaran, con apoyos de otros partidos, las alcaldías de tres de las principales ciudades gallegas: A Coruña, Santiago y Ferrol. Sabedores de que su fortaleza está en el espacio urbano, a En Marea le preocupa su escasa representatividad en el mundo rural, una carencia que se quiere solventar con la vista puesta en los próximos comicios y que será una de las tareas que deberá asumir la nueva dirección que saldrá del proceso de primarias que se desarrollará a finales de mes.

El calibre del problema no pasó desapercibido en el plenario que la formación celebró el pasado 17 de diciembre y en el que se aprobó el reglamento que regirá el proceso de elección de los cargos orgánicos. El Grupo de Apoio a En Marea de A Mariña presentó una enmienda en la que daba por hecho que, por la representatividad del partido instrumental, no sería descabellado pensar que la mayor parte de los 35 representantes que saldrán elegidos procederán de las ciudades en las que En Marea tiene más fuerza. «Será por tanto un consello maioritariamente urbano, un consello afastado da realidade rural, o territorio máis necesitado de representación e dinamización cara á implantación territorial de En Marea», subrayaba el grupo mariñano. Por eso propusieron un equilibrio territorial en las candidaturas que pasara por fijar una cuota tal que, en cada tramo de cinco personas que se presentaran al proceso -anteriormente se había aprobado que sería mediante listas cerradas- como mínimo hubiese un candidato de cada una de las provincias. «Ademais, as tres primeiras persoas candidatas de cada provincia residirán ao menos en tres áreas supracomarcais diferentes», puntualizaron.

En el documento final no quedó reflejada la representación comarcal, pero sí la provincial. Así, el reglamento de primarias para la elección del Consello das Mareas indica que «as candidaturas garantirán o equilibrio territorial de xeito que en cada tramo de oito persoas terá que haber como mínimo unha persoa candidata de cada unha das catro provincias». Además, «as tres últimas persoas candidatas non poderán ser todas da mesma provincia».

La candidatura de Villares

Ese y otros requisitos deberán ser tenidos en cuenta por quienes quieran presentar una candidatura. De momento, solo su portavoz en el Parlamento de Galicia, Luís Villares, reconoció su intención de liderar una lista que, además, quiere que sea la única, un objetivo para el que cuenta con el apoyo de la actual coordinadora de En Marea. Al exmagistrado le quedan todavía unos días para elaborarla -el plazo finaliza el viernes 13- pero encajar las fichas no deja de tener su complejidad, dado que Villares quiere que todas las sensibilidades de En Marea -y por lo tanto sus partidos- estén representados, a lo que tendrá que añadir el mencionado equilibrio territorial y el de género por el sistema de cremallera; es decir, tantos hombres como mujeres.

El voto será presencial o a distancia, pero siempre de forma telemática

Tras la celebración del plenario en el que se impusieron las tesis de Villares que le permiten liderar una candidatura pese a ser ya portavoz parlamentario, el proceso se dio un respiro navideño y se retomará el 10 de enero con la apertura del plazo de presentación de candidaturas, que se cerrará tres días después. El 17 empezará la campaña electoral y el 19 finalizará el plazo para inscribirse en el censo que da derecho a votar. La campaña se cerrará el viernes 20, y ese fin de semana serán las votaciones. Podrá hacerse de forma presencial en las mesas que se habilitarán para ello o a distancia, pero en los dos casos el voto será telemático. El lunes 23 se darán a conocer los resultados y el sábado 28 se constituirá el Consello das Mareas que más tarde elegirá coordinadora.