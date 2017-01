La Xunta lleva la constitución del Área Metropolitana de Vigo a los tribunales

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

La polémica puesta en marcha del Área Metropolitana de Vigo aún no es definitiva. Tras varias semanas de amagos, la Xunta confirmó ayer que presentará un recurso contencioso administrativo al estimar que «non se dan os presupostos legais imprescindibles para a legal constitución» del nuevo ente. La respuesta inmediata del alcalde vigués y presidente del organismo metropolitano fue acusar al presidente de la Xunta de «atacar á cidade porque non o quere e non lle votou».

El germen de este litigio político-judicial es la integración «efectiva» de Vigo en el transporte metropolitano, un requisito imprescindible para su puesta en marcha conforme a la ley aprobada en el Parlamento el pasado mes de julio. Unos días antes de dicha sanción, Abel Caballero y Núñez Feijoo firmaron el convenio del transporte metropolitano en el Concello vigués, pero no ha servido de nada.

Desde la óptica municipal Vigo ha cumplido el convenio y está dispuesto a que la concesionaria del transporte urbano, Vitrasa, se integre en el sistema metropolitano. Pero pone una condición: los residentes en los municipios del Área solo podrán utilizar los buses de Vigo a precio reducido en el marco de desplazamientos metropolitanos.

Rechazo

Este requisito no es admitido por la Xunta ni tampoco por los seis alcaldes del PP en el Área, en minoría ante los ocho restantes del PSOE, Marea y BNG. Desde el Gobierno gallego se reclama que vigueses y foráneos puedan usar Vitrasa a precio reducido (0,87 euros el viaje frente a 1,33 del billete ordinario) con total libertad.

Argumenta la Xunta que así figura en el convenio, donde se recoge que Vigo se integra en las mismas condiciones que las demás ciudades donde ya existe transporte metropolitano (A Coruña, Lugo, Ferrol y Santiago) y se trata de un sistema común para los municipios de cada Área.

Esgrime también el Gobierno autónomo el dictamen del Consello Consultivo, que el 30 de noviembre, y por unanimidad, informó que la asamblea del Área no debería formalizarse hasta que Vigo estuviera efectivamente integrada en el transporte metropolitano. Pese a ello, el día 1 se constituyó dicha asamblea en medio de un considerable escándalo. El motivo fue que presidía la mesa de edad un alcalde del PP, Arturo Grandal (Salvaterra), que levantó la sesión al estimar, como el Consello Consultivo, que no podía constituirse. Tras ello, los alcaldes del PP se ausentaron.

Sin embargo, el secretario del Concello de Vigo, y del Área, decidió que no había motivos para suspenderla y traspasó la presidencia al siguiente concejal en edad, que no era otro que el propio Caballero. Inmediatamente se constituyó el Área, pero ya sin los miembros del PP.

La disputa entre la Xunta y Caballero tiene, además del político, un trasfondo económico. El uso libre de Vitrasa a precio reducido por los vecinos del Área implica una mayor aportación de fondos por parte del Concello, que Vigo no quiere asumir. Reclama que lo pague la Xunta, que a su vez se ampara en el convenio firmado y en la igualdad de todos los ciudadanos a la hora de recibir servicios.

«Feijoo está iracundo e rabioso contra a cidade»

El alcalde llevaba días certificando que el Área estaba en marcha y retando a la Xunta a que fuera al juzgado si no lo aceptaba. Ayer fue escuchado y en respuesta cargó contra el presidente. «Feijoo está iracundo e rabioso contra Vigo e acude aos tribunais, onde nos veremos e onde perderán porque nos asiste a democracia e a razón». Falta por saber si el día 10 se reunirá el gobierno del Área, como estaba previsto.