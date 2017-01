La epidemia gripal se estabiliza pero se espera otro repunte para final de mes

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

La imagen de pacientes aquejados de gripe en los pasillos de urgencias de los hospitales gallegos haría pensar que el virus llegó de repente, pero no es así; se le esperaba. De hecho, el Servizo Galego de Saúde asegura que el incremento de la demanda asistencial estaba en previsión, aunque reconoce que el pico registrado días atrás llegó a Galicia «un pouco antes do previsto», ya que «adiantouse seis semanas». En todo caso, aunque la situación se estabilizó en las últimas horas en la mayoría de los hospitales gallegos, todavía se espera un repunte a final de mes, teniendo en cuenta que la ola epidémica «soe ter unha duración de entre catro e seis semanas».

Como ya se le esperaba, se tomaron precauciones. El Sergas asegura que todos los hospitales gallegos tienen desde hace años planes de contingencia para actuar en situaciones de este tipo. Es decir, que lo que pedía Tato Vázquez Lima, presidente de Semes-Galicia, ya está implantado, y bajo ese protocolo se organizan las guardias, el personal operativo y las decisiones que haya que tomar tanto en urgencias como en planta para evitar colapsos y que haya camillas en los pasillos.

El subdirector xeral de Programas de Fomento de Estilos de Vida Saudables, Jorge Suanzes, recordó ayer que no se debe acudir a las urgencias hospitalarias para no colapsarlas y que en caso de síntomas de gripe, lo correcto es ir a atención primaria o llamar al 061. Suanzes también recordó algunas precauciones que se deben tomar. Ante todo, vacunarse. Aunque ya acabó la campaña, en los centros de salud que tienen dosis sobrantes, todavía la suministran si el paciente la pide. Además, no se debe salir de casa mientras se tiene fiebre para evitar extender el contagio.

No parece que esas explicaciones vayan a acallar las críticas surgidas en los últimos días tantos desde organizaciones profesionales sanitarias como de sindicatos o partidos políticos. De hecho, en las últimas horas ya se exigieron explicaciones a la Xunta; el PSOE pedirá informes sobre la gestión en los colapsos de urgencias y un plan progresivo de incremento de personal. Su portavoz de sanidad en el Parlamento de Galicia, Julio Torrado, dijo al respecto que la saturación en urgencias no es más que «a punta do iceberg» de un problema grave de previsión y dotación de recursos. En esa falta de previsión incide también Compromiso por Galicia, que pide que se tomen medidas «ante a xordeira crónica do goberno de Feijoo».

Derivados a centros privados

En las últimas horas, la situación en los hospitales gallegos se fue estabilizando. Aunque la actividad se mantiene por encima de la media, solo en A Coruña siguen aumentando los pacientes -378 el miércoles frente a 334 el martes- y en Montecelo (Pontevedra), donde ayer seguía habiendo pacientes en los pasillos esperando por una cama en planta. También fue necesario derivar enfermos a centros privados.

Jorge Aboal: «No me consta nadie en un pasillo más de un día; si es así, que lo digan»

El director xeral de Asistencia Sanitaria del Sergas, Jorge Aboal, tomó posesión del cargo hace un año, en plena epidemia de gripe. Aunque la incidencia en el 2016 fue menor, «lo primero que pedí fue que los hospitales me mandaran los planes de contingencia; yo procedía de Santiago y allí lo renovábamos todos los años». Ante las críticas del presidente de Semes-Galicia, que pedía protocolos de actuación para emergencias de este tipo, Aboal subraya que los catorce hospitales gallegos los tienen y que están operativos. «Y también nada más llegar creé una plataforma para ver con un pantallazo, tres veces al día, cuál es la situación en cada hospital, cómo están los pacientes pendientes de ingreso».

Aboal Viñas puntualiza que el hecho de pasar dos noches en urgencias no es sinónimo siempre de falta de camas en planta. «A veces son los médicos los que deciden tenerte 24 o 48 horas en observación».

Lo que al director xeral le preocupa realmente es que un paciente tenga que subir a planta y carezca de plaza. «Cuando en urgencias deciden ingresar, tenemos que ser ágiles. No es normal que un paciente espere más de un día». Niega, por lo tanto, que en las jornadas pasadas, con la gripe, haya habido enfermos obligados a esperar tres días por una cama. «No me consta que nadie tuviese que estar más de un día, pero si los médicos de urgencias lo dicen, que nos lo hagan saber. Esa información yo la debo tener, que Semes nos mande esos datos porque así los podemos mejorar. Si el protocolo falla, hay que revisarlo».

Cinco en espera de cama

Aboal expone un caso práctico para explicar cómo se actúa en estos casos: «Es como cuando vas a pagar en el súper; a lo mejor cuando llegas no hay nadie, pero enseguida se forma una cola; entonces las cajeras llaman a sus compañeras y además abren más cajas. Pues aquí es igual, a veces hay un repunte, como ocurrió estos días, y entonces estamos obligados a ser ágiles».

Aboal hizo estas declaraciones ayer a las tres de la tarde: «A esta hora, en Lugo y en Ourense no hay nadie pendiente de ingreso; en el Hospital Universitario de A Coruña hay cuatro y en Santiago, uno. Espero que a las nueve de la noche ya no quede nadie».

Con información de Inma Eiroa, Alfonso Andrade, J. V. Lado, Fina Ulloa, Carlos Punzón, Cristina Barral y Ana Gerpe.