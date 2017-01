Sol Vázquez Abeal: «A resposta da banca non pode ser ter que ir á vía xudicial»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Trala sentenza da UE, as autoridades galegas de Consumo veñen de por en marcha -arrancaron hai unha semana- unha campaña para asesorar aos cidadáns que poidan estar afectados polas cláusulas solo.

-¿Que lle están a indicar aos cidadáns que se acercan ás oficinas da Xunta sobre o que deben facer agora?

-Hai un paso primeiro, sinxelo, doado e elemental: descargar o formulario tipo na web de Consumo e que xa leva incluída a sentenza. Teñen que cubrilo cos datos persoais, da súa hipoteca, e presentalo na oficina da entidade bancaria que corresponda.

-¿Para que serve iso?

-Documentalmente lle estamos pedindo ao banco que lle devolva ao cliente todas as cantidades indebidamente percibidas. É o primeiro paso, un paso administrativo e gratuíto. O usuario debe quedar cunha copia e co rexistro de entrada porque é a proba documental de que xa reclamaches.

-¿E se o banco se nega?

-Se di que non, ten que explicar os motivos. Xa vai así no impreso. E de non dar aclaracións estarían incumprindo un dos pasos da lei de consumo, que é aportar explicacións ao consumidor. Se a resposta é negativa, imos ao Banco de España, que ten a tutela de todas as entidades.

-¿Que cre vostede que van facer as entidades coas reclamacións?

-Os bancos aínda están analizando cal vai ser a súa maneira de actuar, a súa estratexia. E por iso creo que é importante que os consumidores adopten unha posición activa. De aí a importancia de dar o primeiro paso, de presentarlle o impreso ao banco.

-¿Que garantías xurídicas ten o consumidor no caso de entrar nun pulso coa entidade?

-A sentenza [da UE] é unha garantía xurídica. Foi moi positiva. Hai que deixar unha cousa clara para non alimentar falsas expectativas: a sentenza se refire só as cláusulas abusivas. As cláusulas solo, en xeral, son legais.

-¿E que distingue as primeiras?

-Varias cousas. Primeiro, as abusivas se distinguen porque non te informaron. Nin sequera sabes que a tes. Está oculta. Pode incluso acontecer que, sabendo que existe, a banca non fixera escenarios, simulacións en función da variación do prezo do diñeiro. É dicir, que non informara do seu funcionamento, de xeito que o banco fai o que quere.

-¿Que inquedanzas están a notar nas charlas que tiveron xa cos consumidores?

-Hai moito interese. E nos transmiten, sobre todo, que as entidades non lles están a dar unha resposta que lles satisfaga. Hai múltiples respostas: nalgúns casos din que as súas cláusulas non son abusivas, que é un asunto xa xulgado. A banca tamén empeza a dicirlle á xente que vaia a vía xudicial.

-¿E que lles dicides?

-Que dean o primeiro paso de cubrir o impreso e presentalo na entidade. É imprescindible. A partir de aí, falamos. En canto o da vía xudicial, non nos parece unha resposta axeitada por parte dos bancos.

-¿Por que?

-Ao banco o que lle toca é responder primeiro na vía administrativa. Se aceptan ben, e se non teñen que fundamentalo.

-¿Cantos afectados hai en Galicia?

-A cifra da que se está a falar son 200.000 contratos. Pero, claro, non sabemos en cantos hai cláusulas de tipo abusivo. Por iso descoñecemos a cantidade que terán que devolver. Non é sinxelo estimar unha cifra.

-¿Por que cre vostede que se chega a unha situación deste tipo?

-Nós xa intentamos atallar dende a Escola Galega de Consumo o problema da falla de formación. Precisamos ter uns coñecementos mínimos financeiros porque todos nós, ao final, imos mercar nalgún momento unha casa ou un piso. En segundo lugar, o importante, e xa hai unha normativa, e que toda a información ao consumidor debe constar en calquera contrato. Xa hai un código de cores para evitar que haxa cousas ocultas nos contratos. De xeito que calquera consumidor cando vexa a cor encarnada saiba que hai máis risco.