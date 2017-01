Los Reyes Magos ya están aquí

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Como cada 5 de enero, los Reyes Magos no faltaron a su cita, la más esperada del año por los niños -y los no tan niños-: la cabalgata. Sus majestades de Oriente llegaron a tiempo para recorrer toda la comunidad gallega en sus carrozas y que ningún pequeño se quedara sin su mayor ilusión. Las luces, la música, los colores y, cómo no, los caramelos convirtieron la tarde de este jueves en pura magia.

Los niños gallegos pudieron saludar a los Reyes Magos en las siete grandes ciudades bajo un cielo totalmente despejado y una temperatura agradable. Un bonito atardecer, algo que no es habitual en la comunidad en estas fechas, dio el pistoletazo de salida a las carrozas de sus majestades y la única lluvia fue la de caramelos.

Caramelos sin gluten en A Coruña

Puntuales, a las seis de la tarde, Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron en majestuosos coches a la ronda de Monte Alto, en A Coruña, desde donde partieron con un cortejo de trece carrozas y cuatro trenes turísticos. «Los caramelos, ya sabéis, hacia arriba, ¿vale?», les dijo Melchor a los pequeños pajes que le acompañaban en su carruaje, en referencia a la incesante lluvia de dulces (sin gluten) que acompañó la cabalgata. Sus majestades llegaron finalmente a María Pita con su séquito de 464 figurantes.

«A ruta dos desexos» en Santiago

En Santiago, como es habitual, llegaron en tren y fueron recibidos, además de por los niños en el pazo de Raxoi, por la Banda Municipal de Música en la plaza del Obradoiro.

Antes del célebre desfile, en el que hubo mimos, tambores y hasta bailes de paraguas con estrellas, saludaron a los pequeños y a sus padres en la estación de ferrocarril entre la expectación que despierta el preludio de los regalos. A ruta dos desexos fue el lema de la comitiva que acompañó a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Desembarco en Ferrol

Los ferrolanos recibieron a los Reyes Magos en el muelle de Curuxeiras, a donde llegaron en barco. Al tocar tierra en Ferrol, sus majestades saludaron a mayores y pequeños y montaron en sus carrozas en la calle Venezuela para recorrer los principales rincones de la ciudad.

A prueba de agua en Ourense

Las carrozas de sus majestades en Ourense estaban preparadas para la lluvia, pero el mecanismo no hizo falta y las estructuras deslumbraron bajo el sol del final de la tarde. Melchor, Gaspar y Baltasar partieron de la Estación Empalme y, tras recorrer la Avenida de Caldas, el puente Romano, la rúa Progreso y Dr. Marañón, se bajaron de nuevo en la Plaza Maior, donde se dieron un baño de masas.

El desfile de los reyes tampoco decepcionó en Ribadavia, O Carballiño, Xinzo o Verín.

Recorrido a pie en Lugo

Los Reyes de Oriente tampoco defraudaron en Lugo, donde además de las habituales carrozas hubo dos carruseles infantiles en su recorrido desde la calle Monte Faro hasta plaza de Santo Domingo. Este año, como novedad, los Reyes Magos descendieron de las carrozas en esa plaza, donde tuvo lugar una representación, y a continuación se dirigieron a pie hasta el Concello para que los pequeños pudieran estar más cerca de ellos.

Carrozas jurásicas en Vigo

Las carrozas en las que sus majestades de Oriente desfilaron en Vigo fueron muy especiales, con globos y figuras de cartón piedra de vivos colores, entre los que predominó el verde: estuvieron ambientadas en el jurásico, ya que el famoso Dinoseto tuvo un gran protagonismo en la cabalgata.

Pero la originalidad de los carruajes no consiguió robar el protagonismo a Gaspar, Melchor y Baltasar: los niños, nerviosos y expectantes, llevaban un año esperándoles, y a los caramelos (sin gluten y algunos sin azúcar), también. El recorrido partió de la calle Isaac Peral y desembocó en la Porta do Sol, donde el alcalde entregó a los tres magos la llave de la ciudad para que puedan entregar en los hogares vigueses los tan esperados presentes.

En Pontevedra, por partida doble

Sus majestades llegaron temprano a Pontevedra para recoger en el Concello las cartas que los niños habían depositado en el buzón real. Por la mañana hicieron un primer recorrido desde allí hasta el pazo de Mugartegui (donde escucharon atentamente los deseos de los más pequeños), pasando por las calles Michelena, Peregrina, el Paseo Antonio Odriozola, Pasantería, Sarmiento, César Boente y la praza da Pedreira. Los Reyes Magos también visitaron la redacción de La Voz de Pontevedra y, ya por la tarde, salieron con sus seis carrozas de la calle José Malvar, para seguir por Loureiro Crespo, Benito Corbal, A Peregrina, Michelena, plaza de España y la Alameda.

Ilusión en todas las comarcas

Pero las siete grandes ciudades no fueron las únicas localidades que, con sus poderes mágicos, consiguieron visitar sus majestades en un mismo día. En Arousa, las cabalgatas de Cambados, que partió de la Plaza de Fefiñáns, y Vilagarcía, donde los Reyes también visitaron a los ancianos de la residencia Divina Pastora, causaron sensación.

Tampoco se olvidaron de visitar la Costa da Morte, donde localidades como Corme, en Ponteceso, recibieron a los reyes de Oriente en una jornada en la que no faltó el chocolate caliente.

En A Mariña, las cabalgatas de Foz, Viveiro y Burela tuvieron una gran afluencia de público. El desfile burelense, organizado por la Sociedade Cultural e Recreativa Ledicia, partió de la Rúa do Ril. Antes, los Reyes Magos visitaron a los pacientes del Hospital da Costa.

Sus majestades se acordaron también de las personas mayores, como en Lalín, donde, acompañados de la Banda de Vilatuxe, visitaron las tres residencias de ancianos de la localidad. En Silleda se recrearon escenas de Castelao y hubo, como en Corme, una chocolatada, en este caso para 1.500 personas.

En la misma línea de Ferrol, los Reyes Magos llegaron por mar a las localidades barbanzanas de Ribeira y Rianxo.

Después de un día de muchas emociones en el que sus majestades de Oriente visitaron a todos los niños de Galicia, les queda una larga noche por delante para depositar los ansiados regalos en cada casa. Porque los Reyes Magos todo lo pueden.