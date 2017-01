La policía busca a dos jóvenes por pegar en A Coruña el día 1 a un homosexual al grito de «maricón de mierda»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

La Policía Nacional trata de localizar a dos jóvenes que el día de Año Nuevo supuestamente perpetraron la primera agresión, verbal y física, a un homosexual este año en A Coruña. Además, también le sustrajeron el dinero que portaba. Los agentes cuentan para dar con estos individuos con la descripción que hizo la víctima y visualizan las cintas de las cámaras de seguridad de algunos negocios ubicados en la zona donde se produjo el ataque.

El joven agredido salía de un local de copas del centro de la ciudad al amanecer del primer día del año. Dos individuos se encararon con él y uno comenzó a insultarle: «Le llamó maricón de mierda, le dijo que daba asco y que cómo se atrevía a andar por la calle», contó Rubén, miembro del colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB) Alas A Coruña.

Pero el ataque no solamente quedó en los insultos: «La misma persona se abalanzó sobre nuestro compañero y le pegó una paliza mientras su amigo no hizo nada por evitar la agresión». La víctima sufrió un ataque de pánico que lo dejó paralizado «y sin fuerzas para defenderse», indicó Rubén. Y no contento con darle la paliza que le causó heridas en la cara y en un ojo, «lo cacheó y le llevó el dinero que portaba y otras pertenencias».

El miembro de Alas manifestó que los atacantes «no tenían pinta de ser unos delincuentes. Iban bien vestidos y bien aseados, y nuestro compañero indicó que eran de A Coruña». Rubén manifestó que la víctima aún hoy «tiene miedo a salir a la calle».

Sin denuncias en el 2016

El representante de la asociación dice que durante el año pasado no se registró ninguna denuncia por este tipo de delito, «aunque sabemos que sí hubo agresiones e insultos». Por ello pide que se vaya a la policía «ante cualquier provocación homófoba». Y recuerda que en los próximos días se celebrará una concentración en señal de protesta.