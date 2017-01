«Cuando me dieron la sentencia casi me desmayo, es el gordo de la lotería»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

El 22 de diciembre, mientras el gordo de la lotería caía íntegro en Madrid, un juzgado de Primera Instancia de Ferrol firmaba una sentencia que fue como un décimo ganador para Carmen Permuy y José Luis Gamallo. Un día antes, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó la nulidad de las cláusulas suelo, y el magistrado que vio su caso no dudó en incorporar dicho auto al escrito judicial, lo que convirtió al fallo en pionero en Galicia. «Ganar la demanda fue como si nos hubiese tocado el gordo», asegura ella, que junto a su ahora exmarido rubricó hace más de diez años una hipoteca que, poco después, incorporaría las conocidas cláusulas. El préstamo lo utilizaron para construir un chalé en la aldea de Pedrós, en Ares, en la comarca de Ferrolterra. «Nos adaptamos a lo que nos dijo el banco», recuerda Carmen.

Estos aresanos solicitaron una hipoteca al Banco Pastor que en un principio no llegaba a los 300 euros al mes. «Pasó el tiempo y nos parecía que había subido demasiado, pero les preguntábamos qué era lo que estaba pasando y nos decían que era lo habitual», apunta ella. Llegaron a 640 euros mensuales. Un reportaje sobre las cláusulas suelo, en febrero del año pasado, cambió su visión. Carmen llamó a su abogada, Inés Díaz Varela, del despacho Emma González Abogados, y finalmente el banco se puso en contacto con ella.

«Me dijeron que a partir de ese momento me iban a quitar la cláusula, pero que los atrasos -de casi diez años- no los podían devolver», explica. Después de varios intentos para variar la situación, Carmen y José Luis demandaron al banco el 21 de septiembre. Aunque no temían perder la casa, al tener donde apoyarse económicamente, sí se vieron más «apretados». «Tenemos dos gemelas de 23 años en la universidad y en los últimos años tuvimos que dar todo de nosotros», cuentan. Y acceden a contar su historia para que las personas en la misma situación «vean que, a partir de ahora, las demandas pueden tener efecto». «Ese dinero es nuestro», zanja ella, a la que cuando recibió la noticia de su letrada del fallo positivo casi le da «un desmayo».

Otro de los primeros en verse beneficiado por la doctrina de la UE es Juan, vecino de Oleiros de 43 años y con dos hijos pequeños, se enteró hace años de la irregularidad de las cláusulas suelo leyendo La Voz. Explica que, entonces, no le dio importancia ya que «la situación económica era otra». «No iba a ponerme a mirar las condiciones de mi hipoteca», dice. Un año después, las cosas cambiaron y, a través de Internet, contactó con Reclamador.es. «Les envié la documentación y ellos me dijeron que era viable una sentencia favorable. Lo que me dio confianza es que si no ganaba nada ellos tampoco me cobrarían nada».

El proceso, recuerda, duró un año y medio, hasta que el pasado martes le confirmaron que el juez le había dado la razón y que el banco tendría que devolverle, calcula, unos 14.000 euros. Juan, uno de los primeros gallegos con una sentencia favorable por las cláusulas suelo, explica que liquidó los 175.000 euros de la hipoteca con su banco el pasado verano, cuando vendió la casa. Anima a otros afectados a reclamar; él lo hizo después de que en su banco le pusieran mil inconvenientes e, incluso, le advirtiesen de que no le convenía reclamar.