La gripe entra en fase epidémica y ya ha causado tres muertes este invierno

«Aquí no hay donde meter una mosca»

La epidemia de la gripe llegó con el nuevo año. Aunque la semana pasada ya se veía que los virus asomaban por las puertas de urgencias de los hospitales gallegos, el colapso que se alcanzó estos últimos días con pacientes que tuvieron que dormir varias noches en los boxes por falta de camas hacía prever lo que ayer, en su boletín semanal, confirmó el Sergas: que ya es oficial la epidemia y que el nivel de actividad asistencial que generó, que la semana pasada era básico, ha pasado a ser bajo pero con tendencia creciente. Los datos son de la semana que finalizó el 1 de enero y no recogen, por lo tanto, los picos extremos que se alcanzaron el lunes y el martes y que, aunque estabilizados, se mantenían ayer.

El virus, además, provocó ya tres muertes en Galicia. En uno de los casos, el fallecido fue un paciente que se había vacunado contra la gripe. Desde el inicio de la temporada se declararon 119 ingresos con virus de la gripe confirmado, de los que el 97 % fueron por gripe A. De ese total, 99 enfermos entraban dentro de los grupos de riesgo que deberían haberse vacunado, pero el 51,5 % no lo hicieron. Nueve pacientes necesitaron cuidados intensivos, y solo uno de ellos se había vacunado.

Los laboratorios de los hospitales gallegos analizaron en la última semana del año 55 muestras por infecciones respiratorias, y once fueron positivas. De otras 287 muestras, 71 dieron positivo por gripe A. El número de llamadas por gripe y por infecciones respiratorias subió, con respecto a la semana anterior, en A Coruña, Ourense y Pontevedra, y descendió en Lugo. En menores de 19 años la incidencia bajó ligeramente, pero creció en los demás grupos de edad.

Tendencia ascendente

Con estos datos en la mano, el Sergas reconoce que la epidemia por gripe es ya una realidad y que la tendencia es ascendente, por lo que no es probable que esa imagen propia de la época con los enfermos postrados en las camillas en los pasillos de urgencias se vaya a retirar de inmediato. El malestar en el personal de urgencias es manifiesto. No entienden cómo, sabiendo casi con certeza cuándo se desarrolla la cepa, no se toman medidas y se habilitan camas en las plantas de los hospitales.

La jornada de ayer fue más tranquila, pero se espera un repunte a partir del próximo lunes

En la mayoría de los hospitales gallegos, con la excepción de los centros sanitarios vigueses, donde todavía la situación ayer era complicada, bajó ligeramente la presión registrada el lunes y el martes. Pese a ello, las plantillas trabajaron al cien por cien y no se descarta que en los próximos días, sobre todo a partir del lunes, se registre un nuevo repunte.

En Ourense se atendió ayer a 218 pacientes frente a los 267 del lunes; pese a ello, se sigue superando con creces la media anual de 190 urgencias diarias. Ante estas previsiones, el personal se mantiene «por riba do cen por cen», con refuerzos tanto de médicos como de sanitarios en todos los turnos.

En el Hospital do Salnés la jornada fue similar al martes, con 142 pacientes frente a 141 el día anterior, una actividad por encima de lo habitual, que ronda el centenar de pacientes. En Barbanza bajó ligeramente la actividad en las últimas horas, con 83 asistencias en la jornada de ayer.

La situación también mejoró en Ferrol tras los picos de lunes y martes, sin camas en los pasillos y sin demoras en los ingresos por falta de plazas en planta. También en Santiago, donde los primeros días de la semana se superó en un 25 % la media de actividad, la jornada de ayer transcurrió más tranquila. Lo mismo pasó en Pontevedra, que vivió situaciones complicadas en los primeros días del año, sobre todo en Montecelo.

Menos grave está siendo, de momento, la incidencia de la gripe en Lugo. En el HULA, la mañana de ayer todavía fue intensa, pero por la tarde se relajó la presión. Parecida fue la situación en el Hospital da Costa. En todo caso, desde el Sergas puntualizaron que, en general, «non hai problemas de camas nin saturación en ningún centro de Lugo».

Quejas de los sindicatos

El colapso de los últimos días provocó las denuncias de los sindicatos. Desde Ferrol, SATSE exige más personal de enfermería para aliviar la situación, mientras que el sindicato médico CESM-O’Mega envió sendos escritos al conselleiro de Sanidade denunciando la situación en urgencias y en atención primaria, sobre todo en pediatría.

Información elaborada con las aportaciones de Fina Ulloa, Rosa Estévez, Alfonso Andrade, Ana Gerpe, Inma Eiroa, Bea Abelairas, Carlos Punzón, Dolores Cela y María Hermida.