Se marchan de una casa alquilada y dejan abandonados dentro a dos perros, un canario y un lagarto

Situación surrealista la ocurrida en una casa del lugar de A Laxe, en la parroquia de Aspai, en el concello lucense de Outeiro de Rei. Era la primera vez que Carmen Fernández, vecina de este municipio, alquilaba una de las viviendas que tiene en esta parroquia. Probablemente sea la última, porque lo que nunca se imaginó esta mujer es que sus inquilinos fuesen a abandonar la casa antes de que se cumplieran tres meses de su llegada a ella y dejaran abandonados en el interior a dos perros -raza american stafford-, un canario y un lagarto. La pareja, de Barcelona, alquiló el pasado día 1 de octubre la casa y trajo estos cuatro animales. Acabaron dejándolos solos, sin comida ni agua. Además, dejaron la vivienda convertida en una auténtica pocilga.

Según indicó la propietaria, unos días antes de Nochebuena la pareja tuvo una fuerte discusión que les llevó a romper la relación, abandonar la vivienda e irse cada uno por su lado. «O día 26 de decembro, o home veu asinar o contrato conforme se ía. Ela non acudiu. Chameina varias veces pero non respondeu ás chamadas. A día de hoxe, aínda non sei nada dela», indicó Carmen, quien dos días después de romper el contrato con el hombre decidió presentarse en la vivienda para saber en qué condiciones se encontraba. «A miña sorpresa foi cando vin que había dous cans dentro. Dinme de conta porque o cristal dunha fiestra da segunda planta da casa estaba roto e os animais botaban a cabeza polo burato», manifestó Carmen, quien inmediatamente se puso en contacto con la Guardia Civil. «Os axentes acompañáronme á vivenda, pero non entraron por medo aos animais que estaban dentro», indicó Carmen.

Ayuda altruista

Según explicó la propietaria, siguió las indicaciones de la Guardia Civil y acudió al Concello para hablar con el alcalde y buscar una solución al problema. Fue en la casa consistorial donde esta vecina se encontró con una funcionaria, muy activista y concienciada con los animales, que escuchó el problema y le prestó toda su ayuda de manera altruista.

Por su parte, el regidor le indicó que presentara un escrito en el que constaran los hechos para poder tomar una decisión. Y es que se trataba de una propiedad privada y el Concello no podía actuar sin su autorización.

Ayer por la mañana, dos trabajadores del Concello de Outeiro de Rei, la funcionaria que la había atendido y la dueña de la casa acudieron a la finca para entrar en el inmueble y retirar los animales del interior. Comprobaron que uno de los perros presenta una herida de unos ocho centímetros de longitud entre el cuello y una de las patas. Los metieron en la furgoneta y los trasladaron a Garatuxa, un centro privado de entrenamiento de animales.

Por su parte, el regidor de Outeiro de Rei ya anunció que desde el Concello se llevará a cabo una campaña contra el abandono y maltrato animal para tratar de que casos como este no se repitan.

«Eu viña botarlles de comer pola fiestra, que estaba rota»

Marga Blanco, funcionaria en la Diputación de Lugo pero que actualmente ejerce sus funciones como asistencia técnica en el Concello de Outeiro de Rei, fue la única que se preocupó de estos cuatro animales que la pareja dejó abandonados en el interior de la casa.

Desde el primer día que la propietaria de la vivienda le explicó la situación, Marga acudió a la casa para darles de comer. Todo de una forma altruista. «Eu viña botarlles de comer pola fiestra, que estaba rota. Collía unha escaleira e a través da ventá lanzáballe comida», explicó Marga, quien a la vez que alimentaba a los perros acudió a las diferentes Administraciones para comunicar lo sucedido. Ninguna tomó cartas en el asunto ni hizo nada al respecto. «Chamei á Xunta de Galicia, a Sanidade Animal, a Conservación da Natureza, á Garda Civil... pero aquí todo o mundo lavouse as mans. Uns polos outros, e os animais abandonados nunha casa e en perigo», indicó Marga. «Estamos diante dun caso de abandono, hai un ser vivo en perigo, un animal ferido e ao final é o Concello de Outeiro de Rei quen asume todo isto sen ter por que», denunció Marga, quien instó a las Administraciones «a buscar un encaixe administrativo porque o protocolo non funciona». Esta funcionaria también se preguntó dónde está la responsabilidad ante casos tan estremecedores como este ocurrido en Outeiro de Rei.