«O grelo pide moita auga, espero que non se estrague»

Los embalses ofrecen estos días una foto fija de la sequía que vive Galicia. Están a la mitad de su capacidad en pleno invierno. Los datos de los últimos años 10 años desvelan una ocupación un 20 % inferior a la media de la última década. La otra instantánea de este invierno poco lluvioso la tenemos en el campo. Una de nuestras verduras estrella -el cocido no sería lo mismo sin ella- se resiente. «Para medrar o grelo pide sobre todo frío e moita auga, espero que non se estrague», apunta María José Fernández, una agricultora de Monfero que lleva toda la vida cultivando la hortaliza. De frío han estado servidos, no así de precipitaciones. «Nos dous últimos meses do ano pouco choveu», admite. En la última semana de diciembre costó de hecho encontrar una nube en el cielo. Algo inusual en el mes más húmedo del panorama meteorológico gallego. La ausencia de nubosidad se traduce en noches heladas. Cuando se pone el sol la tierra es la única que emite calor. Sin nubes que sirvan de pantalla, el calor se escapa.

María José reconoce que es una afortunada. En las tierras de algunos vecinos los nabos que plantaron en septiembre ni siquiera han nacido. En la suya, las heladas dejan su huella en las hojas de los grelos. Muchas están amarillas, secas, después de quemarse ante la bajada de temperaturas nocturna. En puntos como Calvos de Randín, Ourense, se llegaron a registrar los 10 grados bajo cero en la recta final del 2016. «As xeadas sonlle moi malas aos grelos e, no inverno, ao non chover, xea sempre», explica. Este año pronostica, eso sí, recoger algo menos de los 2.000 kilos habituales en sus fincas. Como a la fruta, un invierno a destiempo tampoco es bueno para estas verduras. «Por agora están crecendo. Por debaixo das follas queimadas aínda poden agromar outras novas», aclara.

El anticiclón parece, sin embargo, no querer marcharse. La previsión es que regrese mañana. ¿Cambio climático? Aunque no se atreve a dar una respuesta cerrada, opina que algo está cambiando. «Hai anos sementabamos os grelos a finais de agosto. Isto retrasouse a comezos de setembro e nalgunhas terras eu non prantei ata ben entrado o mes. Os grelos crecen igual». La calidad final de la verdura, advierte, sigue siendo la misma. La cantidad es otra cosa. «Pode ser que diminúa se o tempo segue a ser así. Os prezos tamén poden subir un pouco», dice. La recolección no es hasta febrero, por lo que no quiere ser alarmista: «¡Aínda pode chover!».