Amparo González: «La Xunta tiene bajo su tutela a más de dos mil menores desamparados»

«La sociedad en general no conoce la situación que están viviendo muchos menores en Galicia». Lo dice Amparo González (Ourense, 1973), directora xeral de Familia, que sí conoce bien esa situación, la de más de dos mil menores que están bajo la tutela de los servicios de protección de la Xunta. Estaban desprotegidos, desamparados, maltratados, solos, abandonados... Ahora tienen algo más que un techo donde cobijarse. «Trabajamos por y para ellos. Es nuestra obligación, pero además esos menores son el futuro y debemos intentar que tengan una oportunidad», dice Amparo González.

-Acaban de firmar un protocolo con la Fiscalía, con Sanidade y con el Estado para agilizar la atención a menores extranjeros no acompañados que llegan a Galicia. ¿Cuántos hay?

-Tenemos a 63 menores extranjeros bajo la tutela de la Xunta, de todos los perfiles y con edades que van desde el año y medio hasta los 18 años. La mayoría proceden de Rumanía. Después, de Marruecos, Colombia, Brasil. Incluso de Portugal.

-¿Cómo llegan?

-A veces aparecen solos en una estación de autobuses. Alguien los envía y aparecen ahí. Son los cuerpos de seguridad los que los localizan e identifican. Otras veces aparecen gracias a redadas policiales porque estaban siendo víctimas de trata de menores. Hablo de niñas de 15, 16 o 17 años. Con el convenio firmado el otro día buscamos la máxima coordinación para identificar a esos menores, determinar su edad y ponerlos cuanto antes a disposición del sistema de protección de la Xunta. Cuanto más ágiles seamos menos sufrirán los niños, menos tiempo estarán sin saber cuál va a ser su futuro.

-¿Los integran con niños españoles?

-Nosotros damos protección a los menores en situación de desamparo independientemente de que sean españoles o de un país extranjero. A todos los tratamos igual. Estos menores extranjeros disponen de toda la red de recursos de la Xunta, igual que cualquier otro niño de Galicia que esté en esa situación.

-¿Hay muchos menores desprotegidos?

-Nuestro sistema de protección presta atención a la infancia en general, pero de manera especial a todos los menores en situación de desprotección y desamparo social. En este momento hay en Galicia más de dos mil menores bajo la tutela o guarda de la Xunta. Y todos tienen detrás una mochila de situaciones muy difíciles y complicadas.

-¿Qué protección les da la Consellería de Política Social?

-Apostamos por el acogimiento familiar. El 60 % de esos dos mil menores están viviendo con alguien de su familia porque no pueden estar con sus padres. Es lo primero que intentamos porque, independientemente de lo que esos niños hayan pasado o lo que les hayan hecho, para ellos sus padres son sus padres. Por tanto, si podemos mantenerlos en el entorno familiar que ellos ya conocen los dejamos con su familia. Cuando no puede ser así aplicamos el programa de familias acogedoras ajenas, que se ponen a disposición de la Xunta para ayudar a menores que necesitan ese apoyo y cariño. Y tenemos el acogimiento residencial, con 76 centros en Galicia, unos de la Xunta y otros concertados.

-¿Cómo detectan casos de menores en riesgo?

-Tenemos que trabajar mucho en la prevención. Hay programas para detectar posibles casos de desprotección, que nos llegan por múltiples vías, por teléfono, por correo electrónico, desde los centros escolares cuando hay una situación de absentismo escolar, desde la Fiscalía, desde la policía, o desde cualquier ciudadano que sabe de un posible desamparo de un menor. Tenemos una línea telefónica de ayuda a la infancia, en el número 116111, que es gratuito y está operativo 24 horas para situaciones urgentes, y al que los propios menores pueden llamar si necesitan ayuda. Al año recibimos más de 1.200 llamadas solo al teléfono de la infancia.

-Y desde los concellos.

-También los servicios sociales de los concellos detectan riesgos. A veces no es que haya malos tratos, sino que por enfermedades o por tener que ingresar en un centro los padres no pueden hacerse cargo de sus hijos, sin que haya un abandono real. Hay muchas casuísticas, algunas graves.

-Dígame algunas.

-Desde la falta de atención física del menor por parte de sus padres, el abandono o el riesgo para su salud por maltrato psicológico, las adicciones de los padres, el absentismo escolar o cualquier otra situación de desamparo. Valoro mucho a los profesionales que trabajan con nosotros. Es muy duro tener que retirar a un menor de su domicilio, pero cuando se hace es siempre porque se considera que es en beneficio del interés superior del menor, que es al que estamos protegiendo.

-¿Cuánto tiempo está un menor bajo tutela de la Xunta?

-El objetivo es que la tutela sea temporal, que estén bajo el sistema de protección el mínimo tiempo posible porque todo menor tiene derecho a una familia. Procuramos que se puedan reintegrar en una unidad familiar cuanto antes. Eso es más difícil con extranjeros porque llegan solos, y otras veces, acompañados de un adulto que no es familiar y no quiere hacerse cargo de él. De todas formas, Galicia es la única comunidad que extiende el sistema de protección hasta los 25 años. Entendemos que un menor necesita lo mismo con 17 años y nueve meses que cuando cumple 18. No podemos dejarlo en situación de desprotección solo porque cumpla la mayoría de edad.

-¿Cómo son las Navidades para estos menores?

-Son fechas muy sensibles para todos. Pero tratamos de que estén en centros o familias de la forma más normalizada posible y que también tengan Papa Noel y Reyes Magos. Hacemos actividades con ellos y salen al teatro, a las actividades en los concellos. Incluso en estas fechas pueden estar algún día con sus familias. Se trata de normalizar, y que el niño que esté en un sistema de protección sea como cualquier niño de Galicia.