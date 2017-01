«Reprendéronme por non receitar medicamentos baratos»

La presión sobre los médicos para que vigilen el gasto en recetas existe, pero apenas trasciende y cuando lo hace suele ser mediante quejas genéricas de organizaciones profesionales o sindicatos. Pero estos días los usuarios del centro de salud de Chantada han tenido constancia del problema de forma directa. Uno de los médicos de cabecera del municipio decidió contarles a sus pacientes que le había caído una reprimenda de sus superiores en Lugo y que tendría que revisar el criterio con el que dispensa recetas. En un letrero que pegó a la entrada de su consulta se podía leer: «Fun reprendido e ameazado por non receitar xenéricos e estatinas baratas para o colesterol». El cartel estuvo en su puerta la semana pasada. Ayer ya había sido retirado.

En su cartel, el médico pedía además disculpas por anticipado para el caso de que a partir de ahora tenga que empezar a prescribir a sus pacientes esos medicamentos. Lo hará, advierte, contra su criterio y porque en el Sergas se lo imponen.

El médico que puso este cartel en la puerta de su consulta es Manuel Sarmiento. Dice no estar en contra de controlar el gasto farmacéutico, pero se queja de que la Consellería de Sanidade parezca pretender atribuirle a los médicos toda la responsabilidad de ese ahorro. «Se queren reducir e limitar a lista de fármacos do Sergas, que o fagan», argumentaba este fin de semana, antes de que trascendiese. Sarmiento sostiene que después de años de rebajas, ya no hay diferencias significativas entre la mayoría de los medicamentos de marca y sus versiones genéricas. Y denuncia que las limitaciones que impone la administración afecta también a la prescripción de medicamentos nuevos, generalmente más caros y a veces también con mejores prestaciones.

Fuentes de la Consellería de Sanidade niegan que ni este médico ni ningún otro haya sido amenazado por su criterio de prescripción de recetas. Entre los objetivos de la consellería, explican sus portavoces, está el seguimiento de lo que ellos denominan «indicadores de prescripción farmacéutica». Se trata de una vigilancia que funciona en todos los servicios y unidades de atención primaria y que es necesaria, argumentan, «debido á gran variabilidade existente entre profesionais».

En la consellería aseguran que en ese contexto «fanse seguimentos individuais entre aqueles profesionais con maior desviación dos estándares establecidos polo Sergas, coa fin de mantelos formados e informados sobre as terapias máis eficientes de acordo coa evidencia científica». Los portavoces de este departamento de la Xunta recuerdan además que los medicamentos genéricos «resultan igual de eficaces e seguros que o resto».