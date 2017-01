Campanadas por la radio del coche en A Estrada

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Un problema eléctrico obligó a 21 familias de la parroquia de Toedo (A Estrada) a aguzar el ingenio para poder seguir las campanadas la noche de Fin de Año. El corte de suministro comenzó a las 23.20 horas y se solucionó una hora después, cuando los afectados ya se habían buscado la vida para cumplir con la tradición de escuchar las campanadas para tomar las doce uvas con las que dar entrada al año nuevo.

A algunos, como a la familia de Nieves Touceda, el apagón los pilló aún en mitad de la cena, lo que obligó a organizarse para llegar a tiempo a las campanadas. Unos llamaban a averías, otros buscaban velas, otros intentaban acabar de servir el menú y otros pensaban alternativas para seguir las campanadas sin televisión. La primera opción fue rescatar una radio de pilas, aunque al final echaron mano del móvil para no perderse las imágenes de la madrileña Puerta del Sol. «Foi buscar o día oportuno», comenta Nieves. «Un veciño que ten un xerador ofreceunos ir a súa casa a tomar as uvas, pero eramos 17 na casa e non era cuestión», comenta su yerno, José Luis Telmo.

En otras casas tomaron las uvas siguiendo la transmisión a través de un móvil conectado a los altavoces del ordenador. «Éramos 19 con seis niños que estaban desperdigados por la casa, pero con el apagón se pusieron a la mesa, con velas y linternas frontales. Fue muy bonito. La entrada en el 2017 no la olvidaremos», cuenta Concha Temes. «Eso sí, nos pilló en la sobremesa y fue el primer año que tomamos el café después de las uvas», explica. «Sin campanadas no íbamos a quedar. Hasta barajamos darlas con una cuchara y la tapa de una cacerola», indica.

En la casa de Manuel Sanmartín abrieron la puerta de entrada y pusieron la radio del coche. «Podiamos usar o móbil, pero xa coas velas e metidos en materia, foi máis por cachondeo que por outra cousa», cuenta. «Á unha da mañá volvemos a tomalas pola hora de Canarias», cuenta.

Según explican desde Fenosa, el corte se debió al salto de un interruptor de baja tensión en el transformador de Toedo.

En Carballo, en al menos un lugar de la parroquia de Berdillo, padecieron los efectos de una bajada de tensión en la red eléctrica, lo que impidió que algunos aparatos, como los hornos o las placas de inducción, funcionasen durante dos horas (entre las 22.00 y las 24.00 de Nochevieja). La familia de Xosé María Arán (diez personas a la mesa), por ejemplo, tuvo que usar velas.

