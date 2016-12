Portugal e Galicia, o tempo como desexo

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Ampliar imagen DENÍS E. F.

Entre os nosos dous países crúzanse olladas que se relacionan co desexo. Teño a sensación de que eles quererían o estilo de vida que atopan aquí, mirando cara adiante, para seren o que pensan que aínda non son, e nós quereriamos ser coma eles, mirando cara atrás, porque nos damos conta de que o tempo pasou demasiado a présa e algo importante quedou ás nosas costas. Por iso uns e outros atravesamos o Miño con asiduidade, intercambiando os metrónomos.

Portugal é para os galegos un país querido onde o tempo se demora nas vilas ben conservadas. Ponte de Lima, Melgaço, Braga, Vila Nova de Cerveira, Caminha, Viana, Guimarães… teñen un patrimonio coidado, habitado, sen excesos. Que envexa! Cantos exemplos galegos poderiamos citar? Souberon preservar as vilas con especial afán, con recursos limitados, aproveitando os programas europeos, e cando pisan as rúas diríase que o fan de forma máis sosegada. Mesmo no urbanismo disperso, nos contornos rururbanos, semella que as edificacións están mellor emprazadas, feren menos a topografía cos movementos de terras.

Estou convencido de que as mellores políticas públicas de paisaxe hoxe en día son aquelas que deixan tranquilo o territorio por uns anos, evitan o decorativo e dedican os esforzos a corrixir as malas paisaxes e a practicar o mantemento. Quizais por iso, despois da crise inmobiliaria, os galegos necesitamos tempo para pensar se somos quen de asumir unha especie de devolution á cidadanía da responsabilidade paisaxística, onde o individuo desenvolva un papel preponderante comprometido co colectivo.

Parafraseando o Brasão de Pessoa, Galicia e Portugal configuran o rostro con que Europa mira cara ao futuro, cun perfil desafiante que parece arrastrar todo o continente tras de si. Nese rostro, Porto e Lisboa, vistas desde o alto, son como unha pel edificada que forra a oscilante topografía deixando polo medio unhas cicatrices chamadas rúas. Preto delas, no plano frontal, as nosas cidades galegas, máis dispersas, próximas e ao mesmo tempo distantes, ás que lles chegou o momento ineludible de dialogar entre si para colaborar coas cidades portuguesas.

E da urbanística á educación. No informe PISA do 2016 Galicia gaña posicións, pero Portugal está aínda mellor. O segredo parece ser que, a pesar da crise e dos recortes, alí foron quen de practicar un ensino transversal, onde o alumno e o seu esforzo son os actores principais.

Haberá sitio para un novo desexo común? Ambos os dous países, que transitaron xuntos, de forma distinta e exemplar, da ditadura á democracia, deben buscarse, sen medo, no espazo mundializado, intercambiando economía, coñecemento, cultura e austeridade. Para dar ese paso adiante hai que retroceder por un momento, botando man da historia tan entrelazada, para logo abordar esoutro afán co poder do pensamento, da palabra e, como non, do respecto mutuo.