Juan Carlos, el hombre que recuperó su derecho al voto

Cuenta Juan Carlos, todo un señor de 50 años, que cierto día se interesó por el desarrollo de una campaña política y que aquel domingo electoral se llevó un buen chasco cuando la presidenta de la mesa le comunicó que no podía votar: «Me dijo que no estaba en el censo. Y me quedé sin votar». Y Juan Carlos, que tiene una discapacidad intelectual, se fue dándole vueltas al asunto. Al poco decidió que él no era menos que ninguno de los que estaban allí y que tenía que votar. Como cualquiera.

No le resultó fácil, pero después de un proceso que recuerda como «muy lento» y con «mucho papeleo», recuperó una parte de sus derechos: «Ahora tengo la parcial y puedo hacer cosas que antes no podía».

-¿Qué tipo de cosas?

-Pues votar.

Su tutora legal, que es su madrastra, subraya que Juan Carlos tiene la EGB y un título de Formación Profesional: «Y escribe de maravilla. Sin faltas de ortografía». Ambos viven juntos en Santiago. Ella tampoco recuerda muy bien el proceso, pero sí que tuvieron que ir a A Coruña donde le hicieron un examen y que luego tuvo que repetir la experiencia en Santiago. «El juez me dijo que estaba muy bien preparado», evoca la tutora. Juan Carlos hace memoria sobre las preguntas que le hicieron en aquella comparecencia: «Ha pasado bastante tiempo -dice-, pero recuerdo que me preguntaron si sabía quién era el Rey... y por el presidente de la Xunta». El proceso estuvo tutelado por Aspas (Asociación de Pais de Personas con Discapacidade Intelectual), a la que pertenece Juan Carlos y su familia.

Estos días, Juan Carlos ha recordado todo aquel episodio a través de la historia de Mara, la joven compostelana con síndrome de Down que pretende recuperar su derecho al voto después de que se lo negara el Supremo y que el Constitucional haya evitado pronunciarse: «Me parece muy mal lo de Mara. Tiene una discapacidad como yo, pero nosotros creo que tenemos nuestro propio criterio y el mismo derecho a votar que cualquier otra persona normal». Y, una vez con su derecho recuperado, ¿Juan Carlos lo ha ejercido? «Sí que voy a votar, claro». Dice que la política le interesa «algo» y sobre los políticos tiene una opinión seguramente muy compartida: «Los hay que hacen, pero también los hay que no hacen». Una respuesta seguramente capaz de convencer a cualquier forense.