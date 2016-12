El cheque bebé podrá utilizarse también para comprar cunas, tronas, ropa y otros artículos

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

La Tarxeta Benvida, coloquialmente conocida como cheque bebé, se mantendrá durante el 2017 después de haberse estrenado en el 2016. Ayer el Diario Oficial de Galicia publicaba los requisitos para beneficiarse de esta medida que implica una ayuda mensual de 100 euros durante el primer año de vida del menor, para adquirir productos de alimentación, farmacia o parafarmacia. En el 2017, y tras aun año de experiencia, la Consellería de Política Social ha decidido ampliar los artículos que pueden comprarse con este cheque, al incluir los establecimientos de puericultura. Esta novedad, explican desde este departamento, se debe a que los propios beneficiarios plantearon la opción de que con los fondos puedan adquirirse también artículos tan necesarios en el primer año de vida de un niño como la cuna, la trona, la silla de viaje o paseo, o incluso ropa. No es el único cambio, ya que también se incluye un nuevo tipo de beneficiarios, las familias que tengan a un menor de un año en situación de guarda y a la espera de una adopción.

14.000 solicitudes

La Xunta recibió hasta ahora 14.000 solicitudes de la Tarxeta Benvida, y de ellas ya se concedieron 12.685. En el 2017 se estima que el número de peticiones pueda llegar a las 15.000, para lo que la consellería que dirige José Manuel Rey Varela destina 18 millones de euros, nueve en el 2017 y nueve en el 2018. Esta inversión plurianual se realiza porque los padres tienen dos meses para pedir la ayuda y la Xunta tres para resolver, por lo que muchas de las tarjetas no se autorizarán hasta bien entrado el 2018.

Para pedir el cheque bebé es necesario que la renta familiar no supere los 45.000 euros, y en caso de hacerlo, que los ingresos per cápita no pasen de 13.500 euros por miembro. Los beneficiarios son las familias que durante el 2017 tengan un hijo o adopten, así como aquellos que tienen al pequeño en situación de guarda, una novedad de esta convocatoria. En el caso de los nacimientos la ayuda es de un año entero, es decir, 1.200 euros en total, pero en el caso de las adopciones se limita mucho, ya que solo se contempla el primer año de vida. Esto quiere decir que si el menor adoptado supera esa edad ya no hay posibilidad de solicitarlo, y si no lo hace, solo en los meses que le falten para cumplirlo.