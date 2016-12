La Xunta intenta frenar el Área Metropolitana de Vigo y Caballero tramita ampliarla

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

La Xunta desautorizó los nombramientos del secretario, el interventor y el tesorero del Área Metropolitana en un intento de frenar el ente con la amenaza de acudir a los tribunales. Esta advertencia se efectuó en varias ocasiones pero, por ahora, la Administración gallega no se ha atrevido a ir al contencioso. Las advertencias de la Xunta se suman al boicot de los seis regidores de los municipios gobernados por el PP, que no acudieron a la primera junta de gobierno convocada por Abel Caballero. Es más, Arturo Grandal, regidor de Salvaterra, señaló que Caballero no es legalmente el presidente del Área porque la sesión plenaria de constitución se levantó antes de su nombramiento.

Mientras la administración gallega y los populares desarrollan su estrategia, el alcalde de Vigo y presidente del Área (según el secretario del Concello de Vigo y teóricamente del Área, José Riesgo) hizo efectiva la constitución de su equipo de gobierno y empezó a tomar decisiones. Una de ellas, la ampliación del ente.

A la primera junta, que se celebró en el edificio municipal del Areal, asistieron los regidores de Vigo, Nigrán, O Porriño, Cangas, Moaña, Salceda de Caselas, Fornelos de Montes y Gondomar, gobernados por el PSOE, dos por las mareas y uno por el BNG.

El 84 % de la población

Los municipios del PP, Salvaterra, Mos, Redondela, Baiona, Soutomaior y Pazos de Borbén, se ausentaron. A pesar de las ausencias, la junta contó con el quorum legalmente requerido. Los municipios que asistieron suman un total de 401.427 habitantes, el 84 % de la población.

En la sesión fueron nombrados el vicepresidente primero, Xosé Manuel Pazos (Alternativa Canguesa de Esquerdas); la vicepresidenta segunda, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG); y la tercera, la regidora de O Porriño, Eva García de la Torre (PSOE). La cuarta vicepresidencia, destinada al PP, está vacante.

Una de las primeras decisiones de la junta de gobierno fue tramitar las solicitudes de los municipios que quieren integrarse en el Área: Tomiño, Ponteareas, As Neves, Mondariz, Ponte Caldelas, A Guarda y Vilaboa, gobernados por el BNG, la Marea y el PSOE.