El tiempo será favorable, con un aumento de las temperaturas de madrugada

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Puede que no sea una Nochevieja perfecta, pero si no llega a serlo del todo no lo será por mucho. Al menos desde un punto de vista meteorológico. El tiempo será benévolo con Galicia, por lo que ni la lluvia, ni el viento ni el frío serán una excusa para no salir de fiesta la próxima madrugada. A diferencia de las últimas jornadas, en las que los cielos despejados y limpios durante el día daban paso a noches y mañanas gélidas, con temperaturas que dependiendo de las zonas llegaron a situarse por debajo de los tres grados, en las primeras horas del año las temperaturas se suavizarán. La media de las mínimas en Galicia oscilará entre los 5 grados, para los entornos de interior, y los 10 para los más próximos a la costa. Será una madrugada agradable para esta época del año.

Lloviznas en Año Nuevo

Esta mayor benevolencia meteorológica ocurre por la llegada de un frente nuboso por el oeste, que atrapará parte del calor del día que se rebota desde la Tierra a la atmósfera. No lloverá durante la madrugada, pero la contrapartida llegará en Año Nuevo, ya que pueden aparecer lloviznas al atardecer en las provincias de Pontevedra y A Coruña, según las previsiones adelantadas por Meteogalicia. En las comarcas del interior de Lugo y Ourense las precipitaciones, que también serán mayoritariamente débiles, no aparecerán hasta la noche del 1 de enero.

Pero en lo que atañe a Fin de Año la mayor precaución que habrá que tomar es en carretera, sobre todo en las provincias de Lugo y Ourense, donde aún se mantendrán las heladas y la niebla, lo que eleva el riesgo en conducción.