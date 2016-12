Tellado descarta mociones de censura en las ciudades gobernadas por las mareas

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

C. López

El secretario xeral de los populares gallegos, Miguel Tellado, manifestó ayer en Ferrol que «non hai aritmética posible para unha moción de censura en ningunha das tres cidades gobernadas polas mareas». Se refería a Ferrol, A Coruña y Santiago, a cuyos alcaldes responsabilizó de la «completa parálise» de los tres concellos, señalando que están «máis preocupados por xogar á política autonómica que por gobernar as súas institucións».

Tellado, que hizo referencias a A Coruña y Santiago, fue especialmente incisivo con Ferrol, municipio al que calificó como «a punta do iceberg» de lo que suponen los gobiernos de las mareas para Galicia, y recordó que, además de ser este un año en blanco, también fue el de la ruptura del bipartito de Ferrol en Común y PSOE, «porque o ego e a incapacidade de Jorge Suárez e Beatriz Sestayo non cabían no mesmo salón».

En una línea similar se expresó el presidente de la Xunta, que sin entrar a valorar los contactos entre En Marea y el BNG para sacar adelante presupuestos locales advirtió que los regidores «teñen que gobernar e non entreter». Cree Feijoo que las ciudades viven un año y medio de «parálise» que afecta a toda Galicia, y que a pesar de llevar este tiempo de mandato «semella que estamos no tempo desconto», en referencia a la falta de proyectos.

La tormenta de Podemos

Por otra parte, los simpatizantes de Podemos en Galicia siguen colocando sus fichas a favor o en contra de Iglesias o de Errejón en su guerra abierta. La corriente más significativa dentro del sector crítico, Xuntos Podemos, decidió por fin tomar partido y pronunciarse a favor de los errejonistas, representados en Galicia por la congresista Ánxela Rodríguez, y en contra de la secretaria xeral, Carmen Santos, cuya dimisión llevan tiempo solicitando.