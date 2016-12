Feijoo defiende a los altos cargos investigados por el caso de la hepatitis C

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo defendió a los altos cargos del Sergas investigados en la causa de los supuestos retrasos en tratamientos de la hepatitis C, que no serán destituidos de sus puestos y cuya labor ha ensalzado. «Cumpliron co seu traballo», sostuvo el jefe del Ejecutivo, quien se mostró sorprendido por las interpretaciones negativas de un auto de la Audiencia coruñesa en el que, a su entender, se defiende a los investigados sin hacer una valoración desfavorable.