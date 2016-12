«Están a facer chantaxe para conseguir o que non conseguiron nas primarias»

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

A versión galega do debate aberto en Podemos entre os partidarios de Pablo Iglesias e os de Íñigo Errejón ten rostros femininos; o da secretaria xeral, Carmen Santos, e o da deputada no Congreso Ánxela Rodríguez, que lle disputou no seu día o liderado a Santos. Tralos cruces de acusacións dos últimos días, ámbalas dúas queren baixar o ton da controversia, pero sen negar que as diferenzas existen. Santos, de entrada, entoa o mea culpa e non elude a súa responsabilidade como secretaria xeral que é do partido en Galicia.

-¿Comparte as desculpas públicas de Pablo Iglesias polo espectáculo dos últimos días?

-Non só as comparto, senón que as asumo. Temos que ter máis coidado nos nosos debates, non se pode danar a Podemos facendo declaracións de forma incontrolada, hai que reducir eses debates aos lugares onde se teñen que dar. No espazo estatal, na executiva de Galicia ou nas redes sociais, porque corremos o risco de prexudicar o proxecto, e iso inclúe tamén a Íñigo Errejón e ás bases. Por iso, sumámonos ás desculpas públicas de Pablo Iglesias e eu persoalmente as asumo e son contundente cando digo que hai que ter máis coidado coas declaracións que se están a facer, tanto os que temos responsabilidades como os que as fan nas redes sociais.

-¿Non hai logo un enfrontamento entre vostede e o sector crítico que representa Ánxela Rodríguez, que lle disputou a secretaría xeral nas primarias?

-Houbo un proceso interno que eles mesmos provocaron, os que despois das primarias dimitiron en bloque; non aceptaron os resultados e, como non conseguiron gañar, están así. Eu invítoos a que traballen con nós e que deixen de facer chantaxe para conseguir o que non conseguiron nas primarias.

-Ánxela Rodríguez puxo en dúbida o traballo que se está a facer dende a dirección de Galicia.

-É absolutamente falso que non haxa actividade en Podemos Galicia, será que eles non participan... Que veñan e que traballen con nós.

-Ese sector solicitaba a creación dunha figura con poderes similares aos que ten a secretaria xeral. ¿Vaise debater esa proposta?

-Non, a comisión de garantías xa lles dixo que iso non ía ser posible. Imos ter pronto unha reunión do consello cidadán pero na que imos falar do que temos pendente, como son os orzamentos ou a nosa postura de cara á cita de Vistalegre, pero o que se propuxo nesa reunión, que non era legal porque non fora convocada oficialmente xa o tombou a comisión de garantías. Por iso eu o que lles pido é que sexan leais e construtivos e que se sumen ao traballo que estamos a facer para consolidar Podemos en Galicia.