El Sergas negocia con dos laboratorios el pago de fármacos según el resultado

En el 2017 la factura farmacéutica del Sergas superará los mil millones de euros. Son prácticamente 700 millones en recetas y el resto en medicamentos hospitalarios. Como hace unas semanas avanzó en el Parlamento el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, el 28 % del presupuesto sanitario se destina al pago de fármacos. De ahí que haya que buscar fórmulas para racionalizar este gasto. La prescripción de genéricos, la revisión de los tratamientos de pacientes polimedicados para evitar interacciones y el control de los hiperprescriptores son algunas de estas fórmulas. Pero hay más. El Servizo Galego de Saúde ha avanzado ya con una empresa farmacéutica -cuyo nombre se conocerá tras cerrarse el acuerdo- un nuevo modelo para pagar los medicamentos que financie en función de los resultados o de la eficiencia que demuestren. «La idea es -explica el conselleiro- que si el fármaco no es efectivo, no cura la enfermedad o no produce los efectos que se esperaban, la Administración no pagaría. Es como compartir el riesgo». De momento, esta propuesta se ha planteado a dos laboratorios farmacéuticos. En uno de los casos las negociaciones están en una fase muy inicial, pero en otro van muy avanzadas, por lo que el conselleiro confía en que se pueda presentar dentro de pocos meses.

Para que este sistema funcione hay que dejar muy claro en qué plazo de tiempo se evaluará la mayor o menor eficacia del medicamento y qué es lo que hay que medir. Es en este punto en el que se encuentra el proyecto, que afectaría a los fármacos nuevos, no a los que ya están en el mercado desde hace tiempo y en donde la eficacia está demostrada. Con este tipo de modelo se evitarían problemas como el que hace años creó un tratamiento para la hepatitis C, cuyo coste era elevado y parecía acabar con el virus, que sin embargo volvía a aparecer. «Eso fue un paso atrás», lamenta Almuíña.

Las Administraciones sanitarias pagan a las farmacéuticas con un tiempo de carencia, por lo que el ajuste se haría siguiendo el mismo sistema que ahora. Cuando se determine el plazo de evaluación de la eficacia del medicamento se regularizarán los pagos con la empresa. «Es algo que por ejemplo ya hacemos con la hepatitis C y los nuevos fármacos. Se empezó con un precio pero desde un principio se pactó que a partir de un número de tratamientos disminuiría el coste por paciente, por lo tanto a los seis meses regularizamos con la empresa y le pagamos menos. Es un sistema que funciona habitualmente». Esta fórmula de pagar al laboratorio en función de los resultados es novedosa, apunta el conselleiro, pero empieza a hacerse en otros servicios de salud pese a no estar generalizada.

El coste de los medicamentos no es un problema gallego ni español, sino europeo. Y lo es por dos motivos: el envejecimiento de la población, que hace que los ciudadanos cada vez necesiten más medicinas, y la aparición de nuevos tratamientos que mejoran la calidad y esperanza de vida, pero suelen ser costosos. La incorrecta prescripción, además, genera problemas importantes, como la resistencia a los antibióticos, una situación que preocupa a toda Europa. En este sentido, desde Sanidade defienden como inversión el gasto en medicamentos, salvo ese pequeño porcentaje a reducir, con el que no se logra la eficacia. «Hablamos de inversión farmacéutica, el gasto es una pequeña parte, aquello que no es eficaz», explica Almuíña.

La ineficacia puede encontrarse, por ejemplo, en los enfermos polimedicados que toman numerosos fármacos al día, de los que algunos o son innecesarios o incluso crean interacciones entre ellos. En el 2011 la Xunta inició un plan para revisar a todos estos pacientes, comenzando por los que tomaban más de 15 fármacos al día. A finales del 2015 se había revisado el tratamiento de 38.600 enfermos con diez o más medicamentos durante al menos seis meses. Este programa redujo el número de personas que consumían más de 15 medicamentos diarios en un 41 %.

697 millones en recetas

En el 2017 el Sergas prevé que el gasto en recetas ronde los 697 millones de euros, a lo que hay que sumar los fármacos hospitalarios. Pero el coste llegó a ser muy superior. En el 2010 se alcanzó la mayor cifra de recetas facturadas, 931 millones de euros, lo que implica que en siete años se redujo un 25 % este capítulo. Básicamente, la prescripción de genéricos es la medida que ha logrado la rebaja de esta factura, ya que si ahora el nivel de medicamentos de este tipo se sitúa en el 43,2 %, en el 2009 rondaba solo el 11 %.

De los casi 700 millones de euros que en el 2017 recibirán las gerencias para el pago de las recetas de primaria, a Santiago irán 111 millones, 53 a Ferrol, 118 a A Coruña, 128 a Vigo, 102 a Ourense; 109 a Lugo y, finalmente, 75 a Pontevedra.

Parte del complemento que cobran los médicos se asocia al gasto en medicamentos

Mil millones de euros al año obligan a dosificar el gasto en medicamentos. De ahí que otra de las medidas que desde hace años utiliza la Consellería de Sanidade es incluir en los acuerdos de gestión que los gerentes de cada área negocian con sus profesionales objetivos vinculados a un uso racional de los fármacos.

El cumplimiento de este acuerdo implica en el caso de los médicos un complemento de más de tres mil euros al año en el caso de los facultativos de atención especializada, aunque casi ninguno cumple el cien por cien de los objetivos. En los del año 2016, por ejemplo, una parte del plus -en torno al 15 % del mismo- se asoció a que la media del coste por receta no superase los 13 euros. En cada área se especifica una cifra diferente, pero en todo caso inferior a 13.

Al menos la mitad del complemento se relaciona con la prescripción farmacéutica. Otro de los puntos a evaluar fue el porcentaje de genéricos, que en función del área sanitaria osciló este año entre el 43 y el 48 %. El coste medio de los medicamentos para el colesterol, las llamadas estatinas, o el hecho de que se prescriba mayoritariamente omeprazol dentro del grupo de los inhibidores de la bomba de protones -porque es más económico que otros como el esomeprazol o el pantoprazol- son otros de los objetivos que casi todas las anualidades aparecen en los acuerdos de gestión que firman los médicos con su gerencia.