Un perro ataca a sus dueñas y las muerde en manos y piernas

Intentando reponerse del disgusto y de las heridas. Así estaban ayer en su casa de Brieiro-Area (Viveiro) Dolores Fanego Fernández y su madre, Josefa, de 84 años. Acababan de regresar del Hospital da Costa, donde tuvieron que ser atendidas de urgencia tras ser atacadas por su perro, un cruce de pastor alemán con otra raza, de nombre Terry. La voz de alarma la dio la propia Dolores, sobre las 11.45 horas de ayer, segundos después de que el animal accediera al interior de la vivienda y atacara por sorpresa a su madre en una pierna. Dolores intentó reducirlo y fue entonces cuando el perro la mordió a ella en las dos manos. Acto seguido, el animal abandonó la casa y se marchó directo a un recinto que la familia construyó para él en el exterior de la vivienda, donde tiene la comida y el lugar para dormir.

Al ver que su madre, que padece problemas de circulación, sangraba abundantemente, Dolores llamó al 061 e informó de lo que había ocurrido. Hasta la vivienda se desplazaron sanitarios que optaron por derivar a ambas mujeres al Hospital da Costa, adonde llegaron en ambulancia y donde fueron tratadas de las heridas. Josefa recibió varios puntos.

Madre e hija descansaban por la tarde ya en su casa, una vivienda unifamiliar de dos plantas. El ataque, según explicó Dolores Fanego, se registró en la planta baja, en la zona del baño. Ocurrió después de que el marido de Dolores abriera la puerta de la perrera para, como era costumbre, permitirle al animal salir a pasear por la finca de su propiedad, totalmente cerrada. El perro corrió hacia el interior de la casa, cruzó todo el pasillo y se dirigió directamente al baño, donde se encontraban ambas mujeres. «Menos mal que estaba con miña nai nese momento, porque se non... ¡non sei que tería pasado!», lamentaba Dolores, que todavía no se explica lo que le pudo ocurrir al animal, criado por la familia y que tiene unos nueve años. «Nunca nos dera ningún problema e nunca se amosara agresivo cos da casa. É verdade que era un can que aos de fóra lles ladraba moito, pero cos da casa, moi ben», aseguraba su dueña, quien puntualizó que unos metros antes del aseo al que se dirigió el perro estaba su padre, de 87 años, sentado en la salita: «O can pasou de largo, sen facerlle nengún caso. O que máis nos sorprendeu de todo foi que o can entrara na casa, era a primeira vez que o facía».

«Levamos un susto grande»

Después del ataque y con el susto todavía en el cuerpo, la familia ya ha decidido que no quieren que al animal continúe en su casa. Tienen miedo de que vuelva a atacar y no quieren exponerse. Ayer por la tarde, Terry continuaba cerrado en la perrera situada junto a la vivienda, pero la decisión está tomada: «Levamos un susto moi grande e o meu home xa lle ten medo. Era un can ao que lle queríamos moitísimo».

En casa de Dolores no se explican qué le pudo suceder al perro. «Pensamos que lle puido dar algo á cabeza, porque, a verdade, é que non ten moito sentido o que fixo. Meu pai íalle dar de comer con frecuencia, e a miña nai víaa pouco, porque é unha muller que non sae moito pola finca».

Operativo

La llamada al 061 a mediodía activó la alerta e incluso en un primer momento se dio aviso al helicóptero para un posible traslado de ambas heridas al centro hospitalario, orden que finalmente se anuló. Hasta la casa, en Brieiro, se desplazaron agentes de la Policía Nacional y el 112 también informó de lo sucedido a efectivos de Protección Civil y de la Guardia Civil. Tras atender a las heridas, se confirmó que el animal no era de una raza potencialmente peligrosa.