¿Cómo diferenciar una gripe de un resfriado?

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Algunos de sus síntomas son similares, pero hay factores que hacen del catarro y la gripe enfermedades muy diferentes, sobre todo en su gravedad, como aclaran Juan Gestal, catedrático de Medicina Preventiva, y Carmen Montero, jefa del servicio de neumología del Chuac.

Origen

La gripe siempre virus, el catarro variedad de gérmenes. El origen de la gripe es vírico, de hecho son conocidos los virus A y B que cada invierno circulan, primero por el hemisferio sur y después por el norte. En el caso del resfriado, los gérmenes que lo causan son variados, virus y bacterias, aunque abundan más los primeros.

Tipo de enfermedad

Localizada o sistémica. El resfriado es una patología localizada, que se centra en las vías aéreas superiores. Es cierto que puede complicarse y acabar afectando a más partes, pero la gripe es sistémica, es decir, implica a todo el organismo. Esta última no necesariamente afecta a la nariz, sino que se centra en la mialgia y la garganta, pero también puede implicar un catarro, y de ahí la confusión.

Síntomas

Dolor y fiebre. La gripe cursa con fiebre alta e importantes mialgias, es decir, dolores musculares. Juan Gestal explica que la expresión trancazo define perfectamente esta patología, ya que «dobla» a la persona como si le hubieran golpeado con una tranca. Esto se debe a las molestias que produce en los músculos paravertebrales, al lado de la columna vertebral. Esta es quizás la principal diferencia en cuanto a los síntomas, el dolor muscular generalizado que no aparece en un resfriado común.

Tratamiento

Abordar los síntomas y evitar la efedrina. Si en algo se parecen las dos enfermedades es en que los tratamientos que hay son para aliviar los síntomas. En ningún caso debe utilizarse un antibiótico como primera opción. En el caso de la gripe porque la produce un virus y en el del resfriado, también, en la mayoría de los casos. Eso sí, si hay una complicación bacteriana y así lo considera el médico, puede tomarse, pero siempre con prescripción de un facultativo. Para los síntomas, lo habitual son los antitérmicos. Carmen Montero alerta de que en ocasiones cuando se tiene un resfriado el paciente utiliza instilaciones nasales que pueden llevar efedrina. Lo desaconseja porque se han descrito algunas arritmias en este tipo de medicamentos. Son fármacos que alivian la descongestión y son efectivos, pero de los que no debe abusarse. Los líquidos -agua y zumos-, sobre todo si hay fiebre, son fundamentales para una rápida mejora.

Contagio y prevención

A un metro de distancia. Ambas enfermedades son muy contagiosas porque se transmiten por el aire a través de las gotas que expulsamos al hablar, toser o estornudar. De ahí que sea importante taparse con un pañuelo o una mano al toser; lavarse las manos a menudo; e incluso mantener una distancia con los pacientes. Un metro es un espacio de seguridad efectivo, porque estas pequeñas gotas alcanzan esa distancia al ser expulsadas. Para la prevención, el lavado de manos es uno de los factores más relevantes.

Vacuna

El 50 % de los ingresos no se habían vacunado. El último informe del Sergas sobre la gripe recoge que desde que comenzó la campaña ingresaron en los hospitales gallegos 50 personas con este virus. De ellas, 40 debían haberse vacunado por pertenecer a un colectivo para el que está indicada esta protección, y la mitad no lo habían hecho. De los enfermos que necesitaron uci, cinco casos, tres no se habían puesto la vacuna pese a estar indicada; otro sí se había protegido; y el quinto no pertenecía a un colectivo de riesgo. La única fallecida, una mujer de más de 80 anos con factores de riesgo, sí estaba vacunada.