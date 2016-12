Galicia ya supera las previsiones de centenarios para el 2020, con casi 1.500

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

En el año 2010, el Instituto Galego de Estatística (IGE) hizo sus previsiones demográficas. Una era que en el 2020 Galicia albergaría a 1.441 centenarios. La realidad estuvo por encima del cálculo, porque en el 2015 los centenarios eran ya 1.419. En breve se conocerán los datos del 2016, que con toda seguridad superarán el número de gallegos que atraviesan la barrera de los cien años.

En este apartado, Galicia es, después de Castilla y León, la comunidad española con un mayor índice de habitantes con cien años o más. El dato tiene una doble lectura: si bien muestra con claridad el avance de la esperanza de vida y la mejora de las condiciones sociales que permiten alcanzar edades tan avanzadas, apunta también hacia las comunidades más envejecidas y con peor horizonte demográfico: Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria encabezan el ránking en cuanto a número de centenarios, pero son a la vez las que muestran una pirámide poblacional más desequilibrada.

El catedrático en Gerontología José Carlos Millán Calenti pronostica un crecimiento imparable de los centenarios: «El aumento de la esperanza de vida provoca que cada vez más personas lleguen a edades avanzadas, lo que condiciona un bucle y hace que los descendientes de ellos también vivan más, ya que la genética influye en la esperanza de vida. Así, en la medida que vayan avanzando los años, el número de centenarios se irá incrementando paulatinamente».

Triplicándose

En su última proyección demográfica, el IGE prevé que en el año 2031 el número de centenarios se haya multiplicado por más de dos. El pronóstico es que en Galicia vivirán 3.687 centenarios formando parte de un censo que habrá caído sustancialmente, de modo que su peso demográfico será mucho mayor. Casi el triple. Si en el 2015 los centenarios suponían el 0,051 % de la población, en el 2031 serán ya el 0,14 % Y si las previsiones del IGE vuelven a ser superadas, este fenómeno se alcanzará mucho antes.

El espectacular crecimiento del número de centenarios está relacionado no solo con la mejora en la esperanza de vida, sino también con la llegada a la senectud de generaciones más numerosas, toda vez que la que más duramente sufrió la Guerra Civil está desapareciendo. El culmen llegará pasada la mitad del siglo, cuando se vayan acercando a los cien años de vida los pertenecientes al baby boom, la generación más numerosa en España.

«Sin duda que el número de centenarios seguirá incrementándose y la esperanza de vida al nacer para las nuevas generaciones rozará esa barrera de los cien años. Pero en todo caso, muchos más llegaremos si nos tomamos en serio los hábitos de vida saludables y no esperamos a los 90 para empezar a cuidarnos», considera Millán Calenti, que también llama la atención sobre un punto esencial: no vale solo con llegar a los cien años, sino que hay que hacerlo en condiciones idóneas. «Entiendo que desde el ámbito administrativo y sociosanitario habría que trabajar más en la educación sanitaria y la prevención para evitar que estas personas lleguen a edades avanzadas afectos de patologías crónicas conducentes a la pérdida de su capacidad funcional». El reto, pues, es que los cien años no sean solo un objetivo, sino hacerlo sobre todo con calidad de vida.