25 jóvenes

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

No tengo palabras, lo siento, lo siento muchísimo y me duele en el alma, como a los miles de madres y padres que hemos perdido a seres queridos en un mal llamado accidente de tráfico. El dolor y la tristeza que nos invade no se puede describir. Son momentos de soledad. No hay consuelo porque el tiempo no nos ayudará a olvidar, solo nos dará un tiempo para aprender a vivir con la presencia de la ausencia. Una madre sabe lo que es dar vida y nunca entenderá cómo se la arrebatan tan violentamente. Tampoco tenemos nombre, no existen palabras para una madre o padre que pierden a su hijo. ¿Qué somos? ¿Viudas o huérfanos de nuestros hijos?

A todos ellos va nuestro apoyo y los acompañamos en ese dolor. Hoy solo sentimos impotencia ante unos hechos que se pueden evitar, pero sacaremos fuerza para seguir luchando, para hacer visible lo invisible, para sensibilizar y educar a la sociedad sobre el riesgo que tenemos en el tráfico. Nunca máis, por favor.