Martiño Noriega cree que el sí de la marea a las cuentas de Lores «facilita» el acuerdo en Santiago

El acuerdo alcanzado en Pontevedra entre la marea y el Bloque Nacionalista Galego para sacar adelante los presupuestos municipales de este año ha despejado los temores del alcalde de Santiago, Martiño Noriega, sobre una posible interferencia en el proceso negociador abierto en la capital gallega entre su formación, Compostela Aberta, y el grupo local de la formación frentista.

Más todavía, Martiño Noriega calificó ese acuerdo de «moi positivo para o conxunto da esquerda do país» no solo porque «facilita as conversas» en Santiago, sino también porque «era o que moitos esperabamos na cidade e no país». Compostela Aberta presentó ayer al BNG su propuesta de presupuestos y, como le ocurrió al pontevedrés Miguel Anxo Fernández Lores, espera contar con el apoyo, activo o pasivo, de parte de la oposición, en este caso del BNG.

Por su parte, Luís Villares, portavoz de En Marea en el Parlamento de Galicia, negó ayer que su grupo haya intervenido ante la formación local Marea Pontevedra para abstenerse en apoyo del Bloque de Fernández Lores, que pudo así sacar adelante los presupuestos municipales del 2017.

Total autonomía municipal

Villares, que ayer estuvo acompañando al portavoz de Marea Pontevedra, Luis Rei, en una rueda de prensa, mostró su apoyo a la agrupación local, pero recordó que, tanto en el Ayuntamiento pontevedrés como en el resto, las mareas tienen «autonomía» y así se respeta en Santiago. El que fue candidato a la Xunta por En Marea dijo sentirse especialmente orgulloso de que se consiguiese incluir la renta social municipal en la ciudad a cambio de la abstención, y no quiso hacer paralelismos con Santiago.