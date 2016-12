Los errejonistas atacan a Santos por sus críticas y avivan la fractura en Podemos Galicia

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Bastó con que en Madrid se pusiera en marcha el ventilador que aireó las diferencias entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón para que la guerra soterrada que en Galicia mantenían los miembros de Podemos afines a Carmen Santos y los críticos con la actual dirección se hiciese pública y encarnizada. Y así, si el lunes fue la propia Santos la que reprobó las prácticas de los afines a Errejón, al entender que «prexudican moito a Podemos», ayer fueron los que se dieron por aludidos los que saltaron a la palestra para criticar que su secretaria xeral en Galicia haya entrado en el ruedo de las descalificaciones, una actitud que algunos calificaron de «infantil» y «antidemocrática» y otros puntualizaron que no hacía sino alimentar un conflicto que ya parece imparable en Podemos.

Las reacciones de Ánxela Rodríguez no se hicieron esperar. La diputada de En Marea en el Congreso y rival de Santos en la disputa por la secretaría xeral censuró ayer en una emisora de radio la «actitude infantil e pouco democrática» de sectores internos de Podemos en Galicia que a su entender no ayudan a consolidar una «cultura democrática» que Rodríguez Pam cree que es necesario mejorar. A su entender, la formación morada está repitiendo errores tradicionales que son «practicamente os mesmos» que llevaron a la fragmentación de la izquierda en España. «Xa existen partidos nos que se dan toques de atención por ter opinións políticas que non son as dos líderes, e creo que son o PSOE e o PP. En Podemos temos outra cultura política e temos que reforzala, non castigala».

La diputada de En Marea en el Congreso no limitó sus críticas a la guerra de liderazgo en Madrid, sino que también reprobó abiertamente a la dirección gallega que encabeza Carmen Santos. A su entender, «non está facendo todo o necesario» para situar a Podemos como una fuerza «propositiva».

«Desde a calma»

Más sereno se mostró Marcos Cal, diputado de En Marea en el Parlamento de Galicia y errejonista confeso, que acompañó a Rodríguez en la difusión por tierras gallegas del proyecto Recuperar la Ilusión. Cal no cree que sea malo debatir y opina que es precisamente ese debate abierto el que distingue a Podemos de otras fuerzas, «para ben ou para mal». Pero asegura que «este é un momento moi importante para Podemos, que ten que decidir a súa folla de ruta para ser unha organización útil á sociedade, e hai que facelo desde a calma».

También desde la cautela se manifestó Antón Gómez-Reino, señalado a menudo como instigador de la oposición a Carmen Santos. Como actual portavoz de En Marea en el Congreso cree que no debe decantarse por ninguna corriente: «Que o suxeito político galego de confluencia, En Marea, estea nunha posición de equilibrio e respecto ante o debate interno de Podemos». Gómez-Reino se declara amigo tanto de Iglesias como de Errejón y cree que las declaraciones de Santos pudieron ser malinterpretadas, porque «non acusaba a ninguén». Eso sí, le advierte que su labor, como secretaria xeral «de todos», pasa por «non alimentar lóxicas de conflito».

Con todo, ayer Santos quiso limar asperezas y culpó a quienes utilizan las redes sociales de aumentar la «magnitude» de unas diferencias que se dan «dentro da fraternidade». Por eso invitó a una reflexión sobre el uso de dichas redes entre los podemistas.