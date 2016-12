Carmela Silva insiste en pedir dimisiones para «dar credibilidad» al partido

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

«La responsabilidad es algo que se puede pedir, pero no se puede imponer, y en la gestora del PSdeG hay gente que no está dispuesta a ser responsable». Así se refirió ayer la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, a su enésima petición de dimisiones en la gestora del PSOE gallego. Lo hizo reivindicando «voces potentes y ganadoras» que permitan «dar credibilidad al proyecto socialista en Galicia». Insistió en que: «Aquellos que nos llevaron a sufrir la peor derrota en nuestra historia no pueden seguir tomando decisiones. Deberían dar un paso atrás por responsabilidad». Especialmente, porque «los socialistas somos, les guste o no a otros partidos, los únicos que podemos ser alternativa al PP, y para ello necesitamos un partido fuerte, con presencia en la comunidad y un proyecto creíble». Eso solo es posible «si contamos con voces y rostros que la gente identifique». La socialista subrayó que no es necesario esperar al congreso gallego -será después del federal, previsto, afirmó, entre mayo y junio- para comenzar la renovación de «un partido histórico al que malas decisiones han llevado casi a la desaparición de la vida política gallega».