Alejandra Fernández: «Es como una adicción, vuelves del Eramus y ya estás pensando en irte»

No pensaba irse de Erasmus. Pero un día algo se encendió en la cabeza de Alejandra Fernández (A Coruña, 1994), que estudiaba Filoloxía Inglesa en la Universidade de Santiago. Decidió que sí, que había que lanzarse. Y en el mismo año hizo se fue de Erasmus a Alemania y de Erasmus prácticas a Dublín. Su experiencia le ha valido el reconocimiento del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie) en la categoría de enseñanza superior. Su relato en apenas tres páginas sobre lo que le ha aportado esa experiencia le valió ser escogida junto a otra estudiante de Zamora entre más de 70 estudiantes.

«Cuando me lo dieron no tenía muy claro qué significaba -dice-, pero supongo que es por salirte del estereotipo y decir que de verdad lo has aprovechado» Y vaya si Alejandra Fernández lo ha aprovechado. ¿Se puede resumir en tres páginas como cambia la vida un Erasmus? «Es muy difícil de abarcar en tres páginas o en una conversación», explica Alejandra Fernández, que este curso trabaja en la Oficina de Relaciones Exteriores de la USC, pero que ya tiene la vista puesta en su siguiente experiencia más allá de España.

La primera estancia, de estudios, fue en Friburgo, en el sur sur de Alemania. Lo eligió porque «uno de los mejores departamentos de Europa en el campo de lingüística inglesa está allí, que suena un poco paradójico, pero es así». Y se encontró con un mundo nuevo: «Entras en el aula y te esperas un tipo de docencia muy parecido al de aquí, que es más pasivo para el alumno, más teórico». Y sin embargo, «allí aprendes casi más de tus compañeros que del profesor. Es completamente diferente».

Romper clichés

En el plano personal, su Erasmus también rompe clichés. Porque su grupo cercano de amistades no se nutría principalmente de españoles, sino que se relacionó con gente de Grecia, Francia, Alemania, Australia, Egipto, Siria... «Eso es lo que te hace crecer, compartir historias con gente que no tiene nada que ver contigo».

Pero el semestre alemán no coincide con el español, así que regresaba cuando aquí ya habían empezado las clases. No pudo llevar las asignaturas en Santiago a distancia. «No tenía nada que hacer hasta septiembre, así que pedí el segundo Erasmus». Incluso antes de acabar su estancia en Alemania. La seleccionaron para trabajar en el departamento de actividades de una gran multinacional de cursos de inglés en Dublín. «Si Friburgo fue de crecimiento intelectual, esta fue más de personal. Aprender dónde están tus límites y dónde los quieres establecer tú».

¿Y el regreso? «Le tenía un poco de pavor». Y es que «el Erasmus te cambia la vida en todos los sentidos». Y aunque parece algo normal porque todo el mundo lo hace, «a nivel individual el impacto es muy grande». En el mes que pasó en Galicia entre su vida en Alemania y la de Dublín, «después de tener las puertas abiertas a algo tan grande», volver a casa le dio un poco de claustrofobia. Y temía volver a tener este año esa misma sensación. Pero consiguió su trabajo actual en la Oficina de Relacións Exteriores de la USC. «Estás muy bien en casa, pero esto es como una adicción, vuelves y estas pensando en volver a irte». Y ya está solicitando nuevas becas para irse a otro país. Esta vez, Australia o Nueva Zelanda. O Estados Unidos.

Pero mientras tanto vive el intercambio universitario desde el otro lado. «No solo ves a la gente que llega, ves la cantidad de trabajo que tiene tu movilidad». Trabaja en la oficina de Erasmus Mundus, que lleva movilidades con países de Asia, como Siria, Palestina, Irak, Irán, India y Líbano, por ejemplo. «Sí es un shock muy grande, pero es muy bonito verlos adaptarse, disfrutar y decir que se quieren quedar».