Decenas de casos de conjuntivitis en 15 concellos de la Costa da Morte

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Irritante, latosa, dolorosa... La conjuntivitis, normalmente, no es una enfermedad grave, pero sí de las más molestas, dentro de los desagradables que ya son de por sí buena parte de las patologías oculares. Y en estas Navidades son decenas las familias de la Costa da Morte -algunas ya empezaron a sufrirla semanas antes- a las que les ha amargado la fiesta, porque, además, la tipología vírica que hay extendida este año por la Costa da Morte resulta especialmente contagiosa y en muchas de las casas afectadas ha alcanzado a todos sus miembros.

Es el caso de los Búa, en Muxía, que aunque se lo toman con humor: «case nos fai falta un minibús para ir á consulta», lo han pasado verdaderamente mal y alguno, de hecho, todavía sigue convaleciente. Empezó Ramón, el abuelo, que fue al oculista al Virxe da Xunqueira del 30 de noviembre y ese día coincidió en la consulta con Rosa, la panadera, y Barca, otra pariente, ambas también afectadas, con lo que enseguida pensaron que se pudieron contagiar allí. Sin embargo, el día 7, tuvieron el velatorio de un familiar y, como ocurre en estos casos, se dieron la mano con decenas de personas, con lo que tampoco tienen claro cuál ha sido el origen.

Ramón (hijo), el armador del Pirata, junto con su hermano Xosé, que también ha desarrollado la enfermedad, al igual que la madre de ambos, era el encargado de ponerle las gotas a su padre y también le «caeu a lotería», como dicen ellos, algo que no le ha ocurrido a su esposa, pese a que está en contacto con los mayores tanto o más que él. Lo curioso es que se ha visto afectada igualmente una sobrina de Camelle y otra de 22 meses que vive en A Laracha, y que no estuvieron ni cerca del resto de la familia.

Uno de los cuatro oftalmólogos del hospital ceense, que ha atendido también a algunos de los Búa, dice que tiene otras familias con media docena de afectados e incluso más. No se atreve a dar cifras, pero sí confirma que la incidencia es alta. «Hay más casos que el año pasado, no te voy a decir que el doble, pero sí bastantes más. A lo mejor no se nota tanto en el conjunto del año, pero vinieron todos muy juntos en poco tiempo», explica el especialista.