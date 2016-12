Un grupo chino compra una consultora y deja en el aire los planes generales de 17 concellos

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

La compra de la empresa Eptisa por el grupo chino Jiangsu Transportation Instituto (JSTI) arroja dudas sobre el futuro de los planes urbanísticos que esta consultora estaba redactando para 17 municipios gallegos. Fue el alcalde de Vilagarcía, una de las localidades afectadas, el que dio ayer la voz de alarma. En la capital arousana, Eptisa lleva trabajando en la revisión del PXOM desde el año 2008, y desde las últimas elecciones, el gobierno local que encabeza el socialista Alberto Varela, ha querido dar un impulso a la redacción del plan. Ahora, explicaba ayer el regidor, todo está en el aire: la empresa se encuentra en pleno proceso de reestructuración, algunos trabajadores han sido despedidos (entre ellos una de las técnicas que redactaban el plan vilagarciano), y la sombra de un ERE planea sobre el resto del personal. «Queremos saber antes de nada cales son os plans da empresa, se teñen pensado seguir e en que condicións», indica Alberto Varela.

No todos los alcaldes de las localidades afectadas parecen estar tan preocupados como el regidor de Vilagarcía. «A verdade é que non sabía nada desa venta, pero imaxino que se alguén compra unha empresa será para seguir traballando, se non mal empezan. No noso caso fixemos xa as correccións documentais e administrativas que nos pediron e agora estamos a expensas de que examinen o que é o plan xeral en si, polo que conto que nuns tres meses poderemos telo listo», señala el alcalde de Fisterra, José Manuel Traba.

También el regidor de Nigrán, Juan González, confía en que el nuevo escenario no influya en la redacción del PXOM de este Ayuntamiento. El gobierno municipal confía en tener a lo largo del primer trimestre del año un documento para mostrar y debatir con la corporación. A priori, por lo tanto, el problema de mayor envergadura que se deriva de la adquisición de Eptisa por el grupo chino se sitúa en la capital arousana. Vilagarcía es, hoy por hoy, la novena población de Galicia. Su actual planeamiento permanece en vigor desde el 2000 y su revisión acumula un retraso considerable.

46 millones de euros

La operación fue anunciada el 31 de agosto en Madrid. Un desembolso de 46 millones de euros permitía a la corporación china, que dejó de ser una empresa pública en el 2002, adquirir el 90 % del capital de Eptisa, con el compromiso de comprar el 10 % restante en los próximos cuatro años. Los representantes de JSTI en España celebraban la incorporación de las cifras de Eptisa (110 millones de euros de volumen de negocio, dos mil empleados y presencia en 43 países) a su cuenta como una oportunidad magnífica para consolidar su expansión internacional. Nadie, en la sede que la consultora posee en A Coruña, quiso ayer valorar lo que está sucediendo.

Con información de Alejandro Martínez y Juan Ventura Lado