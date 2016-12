La oposición en el Concello de Ourense cierra un programa alternativo al del PP que todavía deben ratificar

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

La oposición de Ourense al PP -Democracia Ourensana (DO), PSOE y Ourense en Común- concuerda en el diagnóstico sobre la situación que se vive en la tercera ciudad de Galicia desde que la lidera Jesús Vázquez, pero le queda todavía mucho camino por recorrer para llegar a un punto de encuentro sobre cuál es la solución y sobre todo quién debe encabezarla. Ayer dieron un paso más en una estrategia conjunta que comenzaron a principios de noviembre. Un grupo de trabajo, en el que participaron ediles de los tres partidos, cerró un programa de mínimos para alcanzar un proyecto de ciudad «desexable».

Ese primer acuerdo no significa que Jesús Vázquez vaya a tener que enfrentarse a una moción de censura en un plazo corto de tiempo. El documento todavía tiene que ser ratificado por los órganos internos de cada organización y decidir si es la base de un proyecto «común, sólido, positivo y eficaz». El visto bueno del principal partido de la oposición Democracia Ourensana (ocho concejales) se da por seguro por el carácter personalista de la formación de Gonzalo Jácome. Más complejo se antoja que una hipotética moción de censura reciba el visto bueno de la agrupación local del PSOE, donde se da por seguro que una de las líneas rojas estaría en el veto al líder de DO, Gonzalo Jácome. La marea, por su parte, recuerda su filosofía de no formar parte de ningún gobierno de coalición, aunque sí de apoyarlo en caso de que reciba el visto bueno asambleario.

El borrador está estructurado en nueve bloques. El primero de ellos tiene que ver con el urbanismo y las exigencias para que se apruebe el PXOM y se eliminen los retoques incorporados por el PP. También se demanda una integración ferroviaria que garantice la intermodalidad de la estación. En el documento se incluyen propuestas concretas sobre termalismo, contratación o política fiscal. DO impone la construcción de un parque acuático.

El alcalde, Jesús Vázquez, cuestionado por estos movimientos se limitó a asegurar que «seguirán traballando».