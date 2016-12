Intentan cobrarle billete en el bus por uno de sus hijos mellizos de 2 años

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

«Estoy cansada de que abusen de nosotros. Los niños menores de 4 años no pagan el billete de autobús: ¿por qué mi hijo sí?». María López Dans no es la primera vez que se encuentra con un vacío legal por ser madre monoparental de mellizos. Es decir, es madre soltera de un niño y una niña de 2 años de edad. Ayer sufrió la última «afrenta» cuando cogía el autobús en el municipio coruñés de Culleredo con sus dos hijos. El bus estuvo parado media hora porque el conductor quería cobrarle el billete de uno de los pequeños. «Pero la Xunta dice claramente que los menores de 4 años no pagan. De hecho, quise obtener el carné subvencionado y me dijeron que no era necesario, porque los dos viajaban gratuitamente».

Desde Asicasa indicaron que se trata de una cuestión de seguridad, no económica: «Esta es una situación que la legislación no ampara. En todo caso, cada niño menor de 4 años tiene que ir acompañado por un adulto», indicaron.