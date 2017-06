Feijoo: «Los candidatos de todas las ciudades los pacté con Rajoy en el mes de julio»

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 27/01/2015 05:53 h

El maratón de citas con las urnas al que se enfrenta España en el 2015 condiciona el calendario político, pero Núñez Feijoo descarta sumarse a la ola de adelantos electorales en otras autonomías. «En Galicia los gallegos han votado estabilidad. Eso indica que lo del bipartito no les gustó mucho. Y que lo del PSOE en Madrid hasta el año 2011, nada. En Galicia, el gran activo es la estabilidad. Habrá elecciones en el 2016, y no antes. Nuestra tarea concluirá a finales del 2016», dice. -¿Ha decidido ya presentarse a esas elecciones en el 2016 o, como dice, su tarea política estará ya concluida entonces? -Estoy al mil por cien intentado ejecutar las tareas que los gallegos me han encomendado. No tengo ninguna duda ni motivo para disipar esa exclusiva tarea. Nos confiaron el Gobierno las dos veces que se lo pedimos y por mayoría absoluta. Esa deuda impagable que tengo con los gallegos nunca voy a poder compensarla. -Entonces no tiene decidido ser candidato del PPdeG en 2016. -El candidato no es una cosa que diga el señor Feijoo. Me parecería una falta de respeto a un partido con 100.000 militantes autoproclamarme candidato. Y una falta de prioridades. La prioridad es dedicarme al crecimiento económico sostenido y definitivo. En lo político, preparar las municipales y, luego, que el PP tenga muy buen resultado en las generales. Finalizada esta tarea, el PP gallego tiene que hacer una reflexión y Feijoo tiene que hacer una reflexión. Cuando la hagamos los dos, es cuando toca. Pero, a mitad legislatura, me parecería un acto de soberbia. -Pero si Mariano Rajoy le llamara a su Gobierno antes o después de las generales, ¿qué le diría? -Rajoy y yo nos conocemos, nos entendemos y nos comprendemos. Soy el primer ministro de Galicia y los compromisos se adquieren para cumplirse. No puedo decir en Galicia que me interesa otra cosa. Haberlo pensado antes, me dirían. Entre ser ministro o presidente de la Xunta, no tengo la menor duda: quiero ser presidente de Galicia. -A lo mejor a usted no le interesa ir a Madrid, pero a Rajoy sí el tenerle a su lado. -Cuando Rajoy no sea presidente del Gobierno, ni yo de la Xunta, podremos hacer públicas determinadas conversaciones. Rajoy sabe perfectamente que lo que le interesa a él como presidente, y a Galicia, es que lo que deciden los gallegos se mantenga. Lo demás son opiniones, pero yo no le miento a los gallegos. -¿Por qué legado le gustaría ser recordado en Galicia? -El legado no lo elige uno, sino los ciudadanos. Ha habido un cambio generacional en la más estricta unidad. Y eso no era tarea fácil. Ganar a la primera no era fácil. Haber sido el primer partido que gana al PSOE en el 2009 también ha merecido la pena. Y acreditar que, a pesar de las dificultades, se mantiene el autogobierno y los servicios públicos durante la recesión económica, ha merecido la pena. Ahora tenemos que volver a mejorar las cuentas de las familias. Ha merecido la pena el esfuerzo. Hemos hecho cosas importantes. Probablemente cueste que en Galicia se reconozca, pero cuando Galicia habla en los foros nacionales, ahora se le tiene respeto. No ha sido tarea menor. -¿Está garantizada la unidad en su relevo en el PPdeG, como dice que ocurrió con el de Fraga? -Desde que llegué a la presidencia del PPdeG ha habido tres secretarios generales del PSdeG. El BNG se partió a la mitad, se dinamitó. AGE se rompió a la mitad. Nosotros tenemos una unidad importante. Si le contestara si se va a mantener la unidad cuando me vaya, es que estaría pensando en marcharme. Y no estoy pensando en eso. Esa pregunta no tiene respuesta. -¿Está dispuesto a enfrentarse al Gobierno si se le da un trato de favor fiscal a Cataluña? -Es mi obligación. Defender los derechos de los gallegos, compatibles con los del resto de españoles. Hemos entrado en el fondo de facilidad financiera siempre y cuando esté condicionado a que a Galicia se le condonen los intereses y las liquidaciones negativas. Hemos entrado condicionado a eso. Si no se nos condona, entonces diré que a Galicia no se le han respetado los derechos. Con Montoro siempre me he entendido. Si él no comprendiera los problemas de Galicia, no habría puesto a mi primera conselleira de Facenda como secretaria de Estado de Presupuestos. No pondría como su numero dos a mi conselleira. -¿Va a tener que buscar usted en breve una nueva conselleira de Facenda? -Hemos acertado plenamente en la sustituta de Fernández Currás. Y en Galicia hay cantera, dentro del grupo parlamentario, de los alcaldes, de la administración pública. Hoy tendría menos dificultades para hacer un Gobierno de la Xunta de las que tuve en el año 2009. Si tenemos que hacer algún ajuste en el Gobierno de la Xunta, en general, hoy por hoy en Galicia hay una gran cantera. -¿Por qué no designan ya candidato o candidata en Vigo? -El presidente del PP había pedido al partido que en febrero iniciásemos contactos y reflexiones. A partir del lunes, le pediré a Rajoy el visto bueno para anunciar los candidatos a las ciudades. -¿Pero tiene ya el visto bueno de Mariano Rajoy a los nombres que propone como candidatos? -El visto bueno a los candidatos lo hemos pactado Rajoy y yo en el mes de julio. -¿En julio? -Si. El de todos los candidatos de las grandes ciudades. Tenemos la costumbre de comer los dos en un sitio a elegir. Allí se habla, nos damos la opinión leal de compañeros de partido y amigos. Pegamos un repaso a las siete ciudades y coincidimos plenamente en el diagnóstico. Desde el mes de julio esto está preparado. -¿Cuántos conselleiros van a ser candidatos? -Si tuviese que cambiar alguno, tendría mas personas para elegir como sustitutos que en el 2009. -¿Va a seguir fusionando consellerías para tapar huecos? -No. Menos de ocho no lo recomiendo. «Me gustaría que si hay un cambio el sucesor del PP fuera el PSOE» Núñez Feijoo coincide con el diagnóstico de Mariano Rajoy y expresa su grave preocupación no solo por el avance de Podemos que indican los sondeos, sino por el hecho de que el PSOE pueda dejar de ser la alternativa al Gobierno de los populares. -Parece que el Gobierno y el PP dan por acabado al PSOE y ven a Podemos como único rival. -Podemos es en este momento, según el CIS, la segunda fuerza. El PSOE ha renunciado a lo que fue durante su historia y a liderar la oposición. Por primera vez en democracia, la oposición al Gobierno no está en el Parlamento ni en las cámaras, está en una fuerza política desconocida, con líderes desconocidos. No lo digo con entusiasmo, sino con preocupación. Me gustaría que los cambios en España se produzcan entre partidos democráticos, que hayan defendido derechos y libertades y sean conocidos, con planteamientos conocidos y experiencia de Gobierno. -¿Se equivocó el PP diciendo que eran unos frikis y minusvalorando la fuerza de Podemos? -Quienes han menospreciado la fuerza de Podemos son los que han sido sustituidos por un partido extraparlamentario. El PP tiene que gobernar, pero eso no es elegir a la oposición. Tenemos que valorar y dimensionar adecuadamente el fenómeno de Podemos. A mí me gustaría tener en un momento como este la seguridad de que, si se produce un cambio político en España, nuestro sucesor fuese el PSOE. Pero en este momento no puedo confirmar que esa intención, que es meditada, se pueda producir. El PSOE quiere parecerse a Podemos y Podemos al PSOE. Y eso es un gran lío. -¿Al PP le gustaría más un PSOE liderado por Susana Díaz? -La decisión de la presidenta andaluza, si es que se confirma el adelanto electoral, acredita que tiene una gran ambición. Y que estaría utilizando la Junta como trampolín. No debemos utilizar los parlamentos autonómicos como trampolín personal para satisfacer nuestras ambiciones políticas. Además, sería la constatación de que ha fracasado una coalición en contra de quien ha ganado, que ha sido el PP. El PSOE en Andalucía solo puede gobernar con IU. -Pero insisto, ¿el PP está más cerca de Susana Díaz que de Pedro Sánchez? -El mensaje que ha tenido hasta el momento Díaz sí estaba más cerca. Un mensaje constitucional, de una dirigente que aparentemente cree en que tiene que haber un proyecto común de España. Se lo hemos ofrecido a Sánchez, pero no ha sido posible. Quiere modificar la Constitución apoyando una propuesta de IU para modificar un punto en el que el PSOE pidió nuestro apoyo para una nueva redacción. No acierto a entender cuál es la idea constitucional del señor Sánchez. El PSOE tiene un gran lío. -¿Qué le pareció la regañina que le dio Aznar al PP? -El discurso de Aznar era previsible. A mí no me ha sorprendido. Para algunos votantes del PP, simpatizantes y militantes, ha venido bien el discurso. Pero comparar el discurso de Aznar con el de Rajoy y decir que no coinciden es lo mismo que comparar uno de Fraga con uno mío. Probablemente no sea igual, pero estoy orgulloso de suceder a Fraga. Rajoy, que es el presidente del PP con mas votos de España, está muy orgulloso de haber sucedido a Aznar. -¿Se ha evitado al menos el peligro de que Aznar dé una espantada política en las generales como la de las europeas? -Aznar ha venido a hacer su faena, su mensaje. Y esa misión, Aznar la cumplió perfectamente con su pieza política. -En esta convención se ha dado por hecho el comienzo del fin de la crisis. A usted le ha tocado gobernar en un período en el que ha sido imposible emprender grandes proyectos transformadores de Galicia y se ha tenido que limitar a gestionar recursos escasos. ¿Le genera eso algún tipo de frustración de cara al futuro? -Galicia ha mantenido los servicios públicos y el autogobierno intacto. Hay pocas comunidades que puedan decir eso. La mayoría tiene intervenidos el autogobierno y los servicios públicos. No es mal balance. Hemos hecho más con menos. Ha merecido la pena. Y todavía nos quedan dos años.