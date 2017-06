La verdad y la justicia no son negociables Carta de las víctimas del Alvia al fiscal del caso

Laura del Moral

27/01/2015

La asociación mayoritaria Plataforma Víctimas Alvia 04155, que agrupamos a más de 150 víctimas del accidente y familiares, y a miles de simpatizantes, necesitamos ante todo que se investigue, para saber toda la verdad, y poder así obtener justicia y paliar en lo posible nuestro dolor e indignación. Después, vendrá el momento de la reparación. Faltan pruebas y testimonios cruciales del accidente del AVE Ourense-Santiago que el fiscal debe exigir antes de hablar de reparación. Es imprescindible conocer todas las causas del accidente más allá del despiste e imprudencia del maquinista, último eslabón de una cadena de negligencias e imprudencias de otros responsables. En mayo del 2014, instamos al fiscal Antonio Roma, como valedor de las víctimas, a que investigara varios asuntos como la independencia de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios, la publicidad engañosa y el fraude a los usuarios que creíamos que ese tren y esa línea contaba con toda la seguridad de la alta velocidad, la capacidad psicológica del maquinista o si se cumplió la normativa al producirse una modificación esencial en materia de seguridad. Aún esperamos deseosos el resultado de su investigación. Una vez más, y en base al artículo 124.1 de la Constitución, instamos al fiscal a que investigue y analicen las siguientes cuestiones: ¿Dónde estás las responsabilidades de los cargos de Renfe que recibieron por escrito la advertencia de peligro de la curva de Angrois y no hicieron absolutamente nada? ¿Se despistaron y cometieron alguna imprudencia? ¿Y las responsabilidades de los que desconectaron el sistema de frenado automático sin poner ninguna medida compensatoria tal y cómo indica la ley? ¿Se despistaron y también cometieron alguna imprudencia? En la instrucción, más concretamente en los folios 9.606, 9607 y 9068, consta la transcripción de la segunda conversación que tuvo el maquinista con la central. El maquinista dice textualmente: «Nosotros comunicamos a los de seguridad los fallos que hay..... Es que no se puede recibir en anuncio en vía libre y con una limitación a 80 ¡joder! Es que eso es inhumano. Yo creo que eso es un fallo de seguridad». Como dijo el fiscal el lunes pasado en relación al robo del Códice Calixtino: «Existe una confesión palmaria, plena, completa y espontánea». ¿Por qué la Fiscalía no investiga y averigua quiénes son los responsables de seguridad que tampoco hicieron caso al aviso? ¿Constará en las actas del sindicato de maquinistas? ¿Se lo preguntó la Fiscalía al maquinista el día de su declaración? ¿Y a otros maquinistas? ¿Estaba bien la señalización? Parece claro por la confesión palmaria, plena, completa y espontánea del maquinista que había un claro fallo de seguridad ¿Se despistaron y cometieron alguna imprudencia los responsables de seguridad del ADIF y Renfe? Nuestro único deseo es colaborar con la justicia y con el fiscal. Es nuestro doble deber como ciudadanos y como víctimas, sobre todo en nombre de aquellos que ya no tienen voz. Este terrible accidente y todo el dolor generado se podría haber evitado y queremos que paguen todos los responsables para que no vuelva a ocurrir, por la verdad y la justicia. Laura del Moral escribe en representación de la Plataforma de Víctimas Alvia 04155