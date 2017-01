Denuncian la presencia de un kamikaze en la AP-9 a la altura de Pontedeume

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Un conductor ha denunciado que en la tarde de este sábado, alrededor de las 23.36 horas, se cruzó con un kamikaze cuando viajaba por el kilómetro 21 de la autopista AP-9 en dirección a Ferrol, a la altura de Pontedeume, justo después del túnel de Campolongo.

El conductor que circulaba en sentido contrario hacia Guísamo viajaba, según la misma persona, en un Mercedes de alta gama y antigüedad media, de color azul, gris oscuro o negro.

Después de cruzarse con él y al estar la línea del 112 saturada, optó por acercarse hasta el peaje de Vilar do Colo, en Fene, donde el peajista, que ya había sido alertado por otra persona, se puso en contacto con un responsable. No obstante, la Guardia Civil de Tráfico no tenía constancia esta mañana de lo sucedido.

Se trata de un habitual de la AP-9 que viajaba con tres acompañantes en el coche. Los cuatro lo vieron y no advirtieron ningún intento por parte del kamikaze de impactar con los vehículos.