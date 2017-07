El exmilitar naronés acusado enaltecimiento del terrorismo dice que se «propasó» con Miguel Ángel Blanco

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Efe

Madrid 11/07/2017 14:41 h

El exmilitar naronés juzgado por vender en internet camisetas con símbolos yihadistas, compartir vídeos del Estado Islámico y alegrarse por la muerte de Miguel Ángel Blanco, ha admitido hoy que está en contra del terrorismo y que se «propasó» con el concejal del PP asesinado por ETA hace ahora 20 años.

El acusado, Octavio C.T., ha hecho estas manifestaciones ante la sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde se enfrenta a una pena de dos años y ocho meses de prisión, además del pago de una multa de seis euros al día durante 14 meses, por un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Octavio ya fue juzgado por este mismo tribunal el pasado verano -por la venta de productos del Estado Islámico y por ensalzar el terrorismo a través de Facebook y Youtube- pero fue absuelto, al entender los magistrados que los hechos no justificaban «acciones terroristas o a sus autores».

Durante su intervención hoy, Octavio ha reconocido los hechos -tanto la titularidad de la cuenta de Facebook y Youtube como la autoría de los contenidos delictivos publicados en las mismas- pero ha explicado que en ningún caso eso significa que apoye el terrorismo yihadista o el asesinato de Miguel Ángel Blanco.

En relación con el concejal del PP, que fue secuestrado y asesinato por ETA hace ahora 20 años, el acusado publicó un vídeo casero en el que indicaba que le importaba «un rábano» que le hubiesen matado, ya que era «un pepero de mierda».

«Personalmente habría sido mejor para mí que ETA hubiese matado a todos los peperos del país, porque así no me habrían detenido ni me habrían jodido la vida. No me alegraré de que ETA vaya matando peperos, porque no sé quién es peor, ¿pero que me vaya a apenar? No, eso no», expresaba en el vídeo, que ha sido reproducido en la Sala.

Octavio ha admitido que perdió las formas y se propasó al hacer ciertos comentarios, pero ha dicho que sigue pensando de la misma manera, porque, ha explicado, lo que pretendía era criticar al PP por «la forma en que utiliza el terrorismo como arma política».

Además, ha argumentado que durante la época en que compartió esos vídeos y comentarios no era totalmente consciente de sus acciones, ya que consumía «cantidades industriales de cannabis» y un litro de cerveza para quitarse los nervios y el estrés que padecía, fruto del proceso iniciado por la primera acusación por enaltecimiento.

En otro de los vídeos que publicó, relacionado con el terrorismo de corte yihadista, se podía ver a varios soldados del Estado Islámico haciendo el juramento de lealtad al califa -en referencia al líder de la misma organización terrorista-, una práctica vinculada con la aceptación de la lucha armada.

El acusado ha explicado a la Sala que ese vídeo está totalmente dentro del contexto general del contenido que comparte en su muro de Facebook, donde realiza «análisis» sobre la guerra en Siria, con lo que considera que resulta imposible ligar esta práctica con el apoyo al yihadismo.

Al tiempo que ha indicado que se opone a esa ideología «por cuestiones de pura supervivencia», de igual manera que «un judío estaría en contra del nazismo», al tiempo que ha defendido el «alto valor antropológico» de la grabación.

Por último, el procesado ha utilizado su derecho a la última palabra para detallar que es «católico y proisraelí», motivos por los cuales no puede apoyar la yihad, y que no tiene ningún problema en pedir perdón a las víctimas del terrorismo que se hayan podido sentir ofendidas con sus comentarios.

El juicio ha quedado visto para sentencia.