El jurado declara culpable de asesinato al acusado de matar a una camarera en Ferrol

El jurado ha declarado culpable de asesinato, con la concurrencia de las agravantes de alevosía y ensañamiento, al hombre acusado de matar a una camarera en Ferrol, en abril del año pasado, de acuerdo con la lectura del veredicto hecho público este viernes por unanimidad.

Víctor Timiraos, el acusado de asesinar a la camarera Marta Sequeiro asestándole más de 60 puñaladas, quiso hablar en la última sesión del juicio. Usó su turno de palabra en la Audiencia para pedir perdón a la familia de la víctima y a la suya propia, al tiempo que casi admitió el crimen al asegurar que ojalá se hubiese matado él en un accidente de tráfico acudiendo al barrio de Caranza, donde está el local en el que sucedieron los hechos.

Sin embargo, esta petición no conmovió ni a la familia ni a los abogados que ejercen la acusación particular que consideran que se trata de una estrategia de defensa. Así lo hicieron constar en su turno de palabra (el último y con el que se cerró el juicio) en el que recordaron que el acusado no cuenta con antecedentes psiquiátricos y cuando estuvo detenido tampoco alertó a la policía de los problemas mentales que esgrimió su abogado en la sala. Sin embargo, durante el juicio insistió en que tiene lagunas sobre lo que pasó hace un año en el bar Bonky de Caranza.

Fiscalía

El fiscal fue el primero en realizar su alegato y lo centró en el cambio que formuló el miércoles, cuando modificó su petición inicial de 15 años de prisión por homicidio para el acusado para pasar a solicitar que se consideren los hechos como un asesinato, como reclamaba la familia de Marta Sequeiro y la acusación particular, que solicita 25 años de cárcel para Víctor.

Los argumentos que esgrimió fueron, precisamente, muchos de los dados por los agentes de policía y los forenses poco antes en la sala. Los investigadores reconocieron que pocas veces en su carrera se habían topado con un escenario tan sangriento como el que tuvieron que examinar el 25 de abril, apenas unas horas después del crimen. En este sentido, definieron la «escena de tremenda violencia» y sobre su muerte, los dos miembros del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) que practicaron la autopsia explicaron que una puñalada que le afectó al pulmón «precipitó su muerte», aunque el hecho de que recibir más de 60 «todas en su conjunto» también supuso un ataque mortal que generó una pérdida de sangre masiva, algo en lo que coinciden los agentes de la policía científica. «Se fue desangrando poco a poco», según resumió uno de ellos en el juicio.

Eximente

El alegato de la defensa volvió a recuperar la petición del eximente de intoxicación por consumo de alcohol y sustancias estupefacientes, en concreto por la medicación que, según el acusado, tomó durante un tiempo por prescripción médica. Entienden que los hechos son constitutivos de homicidio, pero rechazan alevosía o ensañamiento frente a la tesis de Fiscalía, para quien hubo abuso de superioridad, al igual que para la acusación particular. Por ello, solicita que la pena debería aplicarse en un grado inferior, lo que, en ese caso, sería de cinco años de prisión. En cualquier caso, la acusación recalcó al jurado que no tengan en cuenta estos argumentos, ya que se trata de una estrategia de la defensa.