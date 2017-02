«Cuando vi a mi hija en el suelo me lancé sobre el atracador»

El teléfono de la joyería Jaype de Ferrol no paraba de sonar ayer. Al otro lado del hilo todos querían hablar con Antonia Pena Fernández, la dueña del negocio, y con su hija, Lucía López Pena, que trabaja con ella. Los amigos y conocidos para felicitarlas por haber logrado ahuyentar a un atracador armado y la prensa, para recabar más información.

En los cuerpos de las dos mujeres permanecen visibles las huellas de la batalla librada la tarde-noche anterior con el hombre que las intimidó con una pistola y tuvo que huir corriendo y sin botín. La hija quedó con un dedo inmovilizado a causa de una fisura y la madre, con hematomas en la espalda.

Según rememoran, todo ocurrió sobre las siete y cuarto de la tarde. Lucía regresó a la tienda tras subir unas bolsas a casa, ya que viven enfrente, y la madre aprovechó para ir al baño.

Cuando la joven estaba en la puerta de la trastienda enchufando el móvil notó que entraba una persona, y de repente ya se encontró a su lado con un hombre que le lanzó una bolsa deportiva de la marca Adidas, de la que sacó una pistola y se la puso en el cuello, al tiempo que le decía: «Mete acá todo lo que tengas».

Lucía recuerda que metió la mano en la caja y sacó el dinero que había en el interior -unos 60 euros-, junto con alguna tarjeta bancaria, pero no llegó a dárselos al atracador, porque este le propinó un empujón y la tiró al suelo. A los gritos de la hija, Antonia salió precipitadamente del baño. «Cuando vi a mi hija en el suelo ni siquiera pensé en la pistola, me lancé sobre él, pero me dio un empujón contra este reloj de pie y aún tengo la espalda dolorida», comentó la mujer, en cuyo auxilio volvió a intervenir Lucía, abalanzándose sobre el asaltante, al que incluso persiguió por la calle al grito de «ladrón, ladrón». Varios ciudadanos trataron de retenerlo, pero el atracador los amenazó con la pistola, logrando huir hacia la plaza de España, sin que por ahora haya sido localizado por la policía.

Las dos mujeres fueron asistidas de sus lesiones en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, en el que Antonia comenta que entró «con 21 de tensión» debido al susto.

Pero no es la primera vez que esta joyera sale victoriosa de un atraco. Hace unos 30 años sufrió otro asalto de dos hombres que le pusieron una pistola en un costado y otra a la altura del corazón, pero logró escapar hacia la calle. En otra ocasión un ladrón se metió sortijas en la boca, pero ella consiguió que se las devolviera, y otra vez recuperó la manta-joyero que le habían robado.