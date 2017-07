Los examinadores de Tráfico anuncian que mantienen la huelga ante los «engaños» de la DGT

0

08/07/2017

Los examinadores de Tráfico continúan con la huelga que mantienen desde mediados de junio y que tres días a la semana paraliza las pruebas de conducir en toda España. La respuesta de la DGT con el anuncio de 500 nuevas plazas de examinador y la creación de una especialidad de Tráfico adscrita al Ministerio del Interior no ha sido bien acogida por los huelguistas, que acusan al equipo director de Tráfico de mentir. «Que sepan los responsables de la DGT que la huelga de examinadores va a seguir porque es un engaño tras otro, una mentira tras otra, sin que hagan nada por solucionar alguno de los problemas existentes», asegura Asextra, la asociación que agrupa a los examinadores del carné de conducir.

De esta forma, la huelga de examinadores continuará todos los lunes, martes y miércoles al menos hasta el 31 de este mes de julio, que es la fecha prevista para su finalización. Pero a la vista de que las posturas de ambas partes siguen enfrentadas es muy probable que en septiembre se convoque una huelga indefinida por parte de los examinadores, como ya han advertido recientemente.

Son miles los aspirantes que están sufriendo las consecuencias del paro de los examinadores ya que muchos, en especial los estudiantes, no van a poder obtener el carné durante las vacaciones de verano. Las otras grandes perjudicadas son las autoescuelas, que apenas tienen actividad y que en estas fechas esperaban recuperar parte de las pérdidas que vienen arrastrando durante el invierno.

Desde el sector de las autoescuelas ya se ha lanzado la propuesta de privatizar el servicio de exámenes de conducir como solución a la crisis actual. Los propietarios de autoescuelas ya están empezando a movilizarse y a concentrarse con sus vehículos en las calles como protesta ante la huelga y la falta de respuesta de la Administración.

El conflicto de los examinadores con la Dirección General de Tráfico que mantiene paralizadas desde mediados de junio miles de pruebas del carné de conducir en toda España va camino de enquistarse. La DGT anunció ayer la convocatoria de más de 500 plazas de examinador antes de que acabe este año, y también la creación de la especialidad laboral de examinadores, adscrita al Ministerio del Interior dentro del subgrupo C1 de funcionarios del Estado. Las dos medidas están destinadas, dice la DGT, «a dar solución a los problemas de escasez de examinadores para la obtención del permiso de conducir».

Pero nada de eso convence a los examinadores en paro. Este colectivo reclama una subida de sueldo de unos 250 euros al mes mediante un complemento específico que reconozca las singularidades de su puesto de trabajo, entre ellas que se pasan la jornada dentro de un coche de autoescuela expuestos a frenazos, maniobras bruscas y accidentes. Además, corren el riesgo de sufrir insultos y agresiones cuando comunican un suspenso, ya que tienen que hacerlo en plena calle tras realizar el examen. Los funcionarios en huelga acusan a Tráfico de mentir: «La DGT nos mintió y sigue haciéndolo. No creó una escala. Creó un cuerpo especial que aún tiene que ser convalidado en el Congreso». Los examinadores aseguran que las medidas anunciadas por la DGT no suponen ninguna mejora para el colectivo «ya que no van acompañadas de ningún incremento retributivo», y añaden que las plazas anunciadas por Tráfico «a bombo y platillo» no serán efectivas hasta el año 2018, que es cuando «el personal empezará a trabajar».

Este nuevo desencuentro de los examinadores con la DGT sitúa cada vez más lejos la posibilidad de un acuerdo que ponga fin a la huelga, que corre el riesgo de pasar a ser indefinida tras el verano, como ya anunció el presidente de Asextra, la asociación que agrupa a los examinadores de Tráfico. El paro actual, que está convocado hasta el 31 de este mes de julio, sigue vigente. Por lo tanto, pasado mañana lunes tampoco habrá exámenes de conducir. Ni el martes, ni el miércoles. Son los tres días de huelga que vienen realizando los examinadores desde el pasado mes de junio.

En Galicia, cada día de huelga significa la suspensión de unos 300 exámenes del carné de conducir. Además de los alumnos, el sector de las autoescuelas está sufriendo graves perjuicios económicos desde que se inició el paro de los examinadores. Y ya han empezado a protestar, como ocurrió esta semana en Ourense, donde se concentraron las empresas de formación vial.