Rajoy pacta con las autonomías un nuevo modelo de financiación en el 2017

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

Habrá nuevo sistema de financiación autonómica este año. Este el principal compromiso al que llegaron ayer Mariano Rajoy y los mandatarios autonómicos que participaron en la Conferencia de Presidentes, todos excepto los de Cataluña y el País Vasco. Se trata de un acuerdo genérico, que ha trabajado durante las últimas semanas la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que debe desarrollarse en una comisión de expertos que se constituirá en el plazo de un mes y estará compuesta por representantes del Estado y por uno de cada autonomía.

No será fácil, ya que las posiciones siguen estando enfrentadas. Además, el presidente del Gobierno abrió la reunión para fijar los límites de las reivindicaciones de las autonomías: la recaudación de las Administraciones públicas está aún por debajo de los niveles de antes de la crisis. En concreto, los ingresos son 20.000 millones de euros inferiores a los logrados en el 2007. En ese mismo período el gasto en pensiones se ha disparado en 40.000 millones.

Acordar entre todos

En la rueda de prensa posterior a la reunión, señaló que su objetivo es «acordar entre todos» el nuevo modelo -el actual caducó en el 2014-, que estará basado en los principios de «solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía del acceso de los ciudadanos». Y advirtió de que saldrá adelante aunque Cataluña no participe en los trabajos para consensuarlo, porque no se puede perjudicar a los demás territorios. Además, rechazó la negociación bilateral con Cataluña. En todo caso, aseguró que la invitación a Carles Puigdemont para que su comunidad se integre en los grupos de trabajo está «abierta y es permanente», es decir, que podrán hacerlo en el momento que estime oportuno y «a cambio de nada». «No me cabe en la cabeza que alguien no quiera participar en la reforma de este modelo de financiación que nos afecta a todos», manifestó.

Rajoy afirmó que el nuevo modelo requiere un amplio acuerdo con las comunidades y también en el Parlamento y que no caben imposiciones. Y anticipó que en este tipo de pactos nadie estará satisfecho al 100 % ni lo rechazará al 100 %. El presidente destacó en su comparecencia como uno de los principales acuerdos de la cumbre la decisión de abordar el problema demográfico, la pérdida de población en algunas zonas y el envejecimiento, lo que destacaron los presidentes de las autonomías afectadas. El de Asturias, Javier Fernández, se congratuló de que la despoblación se haya asumido como un problema de Estado y un fenómeno decisivo para el futuro del país. Las comunidades gobernadas por los socialistas valoraron positivamente que se haya llegado a la conclusión de que hay que tener en cuenta el coste efectivo de los servicios públicos en la reforma de la financiación.

Donde no hubo acuerdo, sino enfrentamiento, fue en la fiscalidad. Las comunidades socialistas, encabezadas por Andalucía, piden la aplicación de medidas de armonización fiscal que eviten las grandes diferencias en los impuestos que pagan los ciudadanos en los distintos territorios, lo que consideran «dumping fiscal». Incluso llegaron a acusar a Madrid de ser un «paraíso fiscal». La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, quiere mantener su modelo, que la hace ser la única comunidad que tiene bonificado al 100 % el impuesto de patrimonio, mientras que en sucesiones y donaciones la exención que ofrece es del 99 %. También rechaza la armonización Baleares. Rajoy anunció que no se ha tomado ninguna decisión al respecto y que se hará un estudio para saber cómo está ejerciendo cada comunidad la corresponsabilidad fiscal. La presidenta andaluza, Susana Díaz, se mostró satisfecha de que se vaya a evaluar la gestión de los tributos cedidos para favorecer la armonización fiscal.

Reunión una vez al año

La conferencia llegó a acuerdos en materia social, como elaborar una estrategia nacional frente al problema demográfico, crear un consejo nacional de protección civil, celebrar un debate monográfico sobre educación en el Senado y el diseño de una tarjeta social. Asimismo, habrá un debate monográfico sobre violencia machista en la Cámara alta para luchar de forma «contundente» contra esta lacra y se impulsará un plan coordinado de ayuda de emergencia a los refugiados.

Rajoy consideró que la conferencia fue «muy constructiva y provechosa» y que abrió vías de diálogo para tratar los problemas de calado de medio y largo plazo.

Los acuerdos

Políticas de empleo

Mejora del sistema de formación profesional y del de implantación de la garantía juvenil.

Protección Civil

Creación de una comisión de coordinación entre autonomías y Estado para sumar medios ante catástrofes de gran magnitud.

Reto demográfico

Redacción este año de una estrategia nacional para paliar el desequilibrio entre la población joven y la envejecida.

Pacto educativo

La comisión general de comunidades autónomas del Senado recibirá a los consejeros de Educación de las autonomías para que expongan su situación y puedan llevarse las conclusiones al Congreso.

Empleo público

Aumentar la actual tasa de reposición de los empleados públicos en servicios esenciales como sanidad o educación, al igual que en cuerpos policiales y operativos de emergencia.

Financiación

Comenzar el proceso de reforma de la financiación antes de un mes. Creación de un grupo de expertos que analicen cómo redistribuir los fondos.

Violencia machista

Celebración de un debate monográfico y aportación de las conclusiones a la comisión constituida en el Congreso.

Tarjeta social

Permitirá la actualización permanente de las prestaciones que ofrecen las Administraciones.

Pobreza energética

Mecanismos entre las Administraciones y las empresas del sector eléctrico que permitan identificar a los consumidores de mayor vulnerabilidad.

Refugiados

Plan de ayuda de emergencia coordinado entre el Estado y las autonomías.