«Por moito que estudes non as levas todas contigo»

santiago / la voz 03/08/2017 05:00 h

Su tribunal en Culleredo tenía seis plazas asignadas. Aprobaron ocho personas, seis mujeres y dos hombres. Las seis plazas son para ellas. Como el resto de las treinta que había para la especialidad de Biología en secundaria. Solo han aprobado mujeres. Entre ellas, Sandra Pérez Coto (Ribadeo, 1988), que también es una veterana en lo que a exámenes para la Administración pública se refiere. Se presentó tres veces en Galicia y otra en Castilla y León. La de este año ha sido la última. Ayer conoció su primer destino provisional como funcionaria: Burela.

«Somos máis mulleres» en las especialidad, reconoce esta joven, que el año pasado se había quedado a las puertas de obtener su plaza. «Por moito que estudes non levas todas contigo -reconoce- porque hai un compoñente de azar»: que justo el tema que uno tiene más flojo sea el del examen, o que uno se encuentre mal, o que tenga unas malas circunstancias personales. Ella, en la anterior convocatoria, se lo había tomado más en serio. Tan en serio que la primera prueba la superó con la segunda mejor nota de su tribunal. Y después, nada. No superó la fase de la defensa de la programación. Nunca sabrá por qué. «Non podes ir a unha corrección de exame», lamenta.

Por eso, Sandra Pérez siempre ha estudiado las oposiciones a la vez que trabajaba. Este curso que acaba de terminar ejerció como docente en León. Se había presentado a las oposiciones -los ejercicios de Castilla y León «son moito máis fáciles que as de aquí», comenta- y la llamaron para hacer una sustitución. El curso anterior lo pasó en Oleiros. «Si que é moito máis complicado preparalas mentres traballas». De hecho, la recomendación general es tomarse la oposición como un trabajo y estudiar ocho horas diarias. Ese componente de azar del que habla esta mariñana se demuestra con su caso: «A pesar de que o ano pasado estudara moitísimo máis que este, que ía máis preparada, caeu agora». Pasó el primer examen «e non contaba». Y después aprobó la defensa de la programación. «Así que hai cousas que se nos escapan», concluye. Es una carrera de fondo. Sandra también achaca a ese «puro azar» que solo hayan aprobado mujeres en la especialidad de Biología. «Xa ao segundo exame pasamos máis mulleres». De hecho, uno de los chicos de su tribunal «foi a segunda mellor nota na primeira proba» y después se quedó sin plaza. «Non é cuestión de que vaian menos preparados, eu creo que é de ratio», afirma. ¿Hay alguna explicación de por qué tantas mujeres se presentan a las oposiciones? «Comentalo si, porque xa na academia eramos máis, pero non a verdade é que non sei por que».