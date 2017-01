Tres de cada cinco euros que gastan las universidades son para personal

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0 Email 0

De cada diez euros que las universidades gallegas prevén gastar a lo largo de este año, más de seis se dedicarán al personal que las pone en marcha cada mañana, ya sean docentes o de administración y servicios. Así se desprende de los presupuestos que las tres instituciones aprobaron a finales del 2016 a la espera de que se concretasen las cifras exactas de los Orzamentos de la Xunta y que empiezan a cerrarse de manera definitiva. El capítulo 1, es decir, las nóminas de sus empleados, es, en los tres casos, el grueso de la previsión de gastos de las instituciones. En A Coruña, por ejemplo, el personal supone ya uno de cada cuatro euros que salen de las arcas de la institución. En Vigo, el porcentaje roza el 60 % del total del presupuesto. Y en la Universidade de Santiago 6,4 euros de cada diez se irán en las nóminas. Y eso, sin tener en cuenta los salarios de aquellos investigadores que se contratan en proyectos de investigación, cuyas retribuciones se consignan en el capítulo sexto de los presupuestos universitarios.

Lo cierto es que las tres universidades llevan años defendiendo que sus trabajadores son su principal capital. Los años más duros de la crisis obligaron a las tres instituciones a hacer reajustes en nombre de la tasa de reposición. En los peores momentos, solo se pudo reemplazar una de cada diez jubilaciones. Este es el segundo año en el que la tasa de reposición ha vuelto a ser del 100 %. Sin embargo, la Universidade de Santiago no alcanzará esa cota. No lo hará por cuestiones económicas, ya que está inmersa en un proceso de reequilibrio financiero que además trae aparejado un reequilibrio en la plantilla. Por eso se amortizarán plazas en aquellas áreas de conocimiento que estén suficientemente dotadas y se repondrá -e incluso aumentará- personal en aquellas que tradicionalmente son deficitarias. Esa disminución en el global de trabajadores no supone, sin embargo, que haya ningún despido. Se está realizando solo a través de las bajas definitivas del personal que no se reemplazan. Es decir, se amortiza esa plaza.

Vigo, por su parte, sí aprovechará esa tasa de reposición del 100 %, que además permite sacar plazas de promoción interna, como pueden ser cátedras. Sin embargo, la institución afirma en su documento presupuestario que la situación actual «segue a ser insuficiente para cubrir as necesidades creadas durante os anos nos que non se puideron repoñer os efectivos» y sigue reclamando la supresión de la tasa de reposición y que se eliminen las restricciones a la promoción.

En las tres universidades la partida dedicada a pagar salarios crece. Se trata de un crecimiento justificado tanto por la devolución de la extra a los funcionarios como por el crecimiento vegetativo de la masa salarial. Los trienios que va sumando el personal de administración y los quinquenios y sexenios de docencia e investigación del profesorado obligan a aumentar las partidas presupuestarias. Así lo explica la Universidade da Coruña en su documento presupuestario, en el que también afirma que está haciendo «un grande esforzo para manter o número de efectivos en activo».

Si seis de cada diez euros son para personal, ¿a dónde se van los otros cuatro? A dos cosas, fundamentalmente. La primera tiene que ver, como la plantilla, con abrir todos los días. El gasto corriente supone en los presupuestos el 16 % del total en Vigo, un 12 % en la Universidade da Coruña y más de un 10 % en la USC. La otra partida de mayor peso es la de las inversiones reales.